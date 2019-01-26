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Есть восемь дней: страны ЕС выдвинули Мадуро жесткий ультиматум

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Германия, Франция и Испания выдвинули свергнутому главе Венесуэлы Николасу Мадуро ультиматум: или он в течение 8 дней объявляет новые выборы, или они признают Хуана Гуайдо новым президентом.

В частности, его озвучил в своем Twitter глава Франции Эммануэль Макрон. "Венесуэльский народ должен иметь право свободно решать свою судьбу", — написал он.

Политик добавил, что Франция находится в контакте со своими европейскими союзниками.

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Есть восемь дней: страны ЕС выдвинули Мадуро жесткий ультиматум

Также 26 января глава правительства Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид может признать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Это произойдет, если действующий президент республики Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней.

При этом лидер местной оппозиции, который провозгласил себя временным президентом, Хуан Гуайдо заявил, что досрочные выборы президента Венесуэлы могут пройти в течение 6-9 месяцев.

Он добавил, что пока не готов к проведению переговоров с властями, так как те "пытаются выиграть время, как они делали уже много раз".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 23 января в столице Венесуэлы Каракасе тысячи людей вышли на протесты против президента Николаса Мадуро.

  • Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентомвместо Мадуро.

  • Президент США Дональд Трамп признал Гуайдо лидером Венесуэлы. После этого Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США.

  • Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что также признает Гуайдо президентом Венесуэлы.

  • Позже Гуайдо признали еще девять стран: Аргентина, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Чили, Эквадор, Коста-Рика и Гватемала.

  • Во время протестов на улицах начались столкновения между силовиками и митингующими, в результате которых погибли люди.

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Персона
Николас Мадуро
Место
Венесуэла
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Это не вмешательство))) это всего лишь ультиматум "Хозяев планеты", или Галактики, кем они себя возомнили помойные))
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Совсем недавно, когда французский народ свободно хотел решить свою судьбу, у Маккрона было на этот счет какое то другое мнение. Резиновыми пулями и дубинками тот народ успокоили.
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Он Алекс
Он Алекс
Xoзяин Xoxлов, прикинь тупоголовая ты мразь.. поднял минималку на 100 евро и отменил законы про удорожание коммуналки и т д ... и это все благодаря протестам ))) терпи еблан пригожинский
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
После того, как Путин вбухал в Мадуро 15 млрд. долларов, он считает что Венесуэла - это страна в Московской области.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Цуканов Евгений, Китай вбухал 70 млрд.
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