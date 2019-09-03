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3 сентября • обновлено в 06:07
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"Есть успех!" Пристайко раскрыл горячие детали встречи в "нормандском формате"

1.2т Читать материал на украинском

На встрече в "нормандском формате" на уровне политических советников в Берлине речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко по завершению почти 8-часовых переговоров, сообщает "Укринформа". Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в своем Twitter при этом уточнил, что встреча продлилась до полуночи и была результативной.

Встреча в "нормандском формате"

Встреча в "нормандском формате"

Twitter Андрея Мельника

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"Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить все, будут реализованы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров", – сказал Пристайко.

По его словам, о конкретных договоренностях говорить рано. Однако он озвучил несколько вещей, которые нужно достичь. В этом контексте дипломат назвал Станицу Луганскую.

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Уточняется, что советники не говорили об обмене заложниками и пленными, оставив этот вопрос соответствующей подгруппе в рамках Трехсторонней Контактной группы; о миротворческой миссии на Донбассе; о "Дорожной карте" выполнения Минских договоренностей.

При этом Пристайко подчеркнул, что команда президента Владимира Зеленского намерена "завершить войну как можно скорее".

Как сообщал OBOZREVATEL, новоизбранный министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 2 сентября прибыл в Берлин, где провел встречу с главой МИД Германии Хайко Маасом.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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