"Есть успех!" Пристайко раскрыл горячие детали встречи в "нормандском формате"

На встрече в "нормандском формате" на уровне политических советников в Берлине речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко по завершению почти 8-часовых переговоров, сообщает "Укринформа". Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в своем Twitter при этом уточнил, что встреча продлилась до полуночи и была результативной.

Встреча в "нормандском формате" Twitter Андрея Мельника

"Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить все, будут реализованы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров", – сказал Пристайко.

По его словам, о конкретных договоренностях говорить рано. Однако он озвучил несколько вещей, которые нужно достичь. В этом контексте дипломат назвал Станицу Луганскую.

Уточняется, что советники не говорили об обмене заложниками и пленными, оставив этот вопрос соответствующей подгруппе в рамках Трехсторонней Контактной группы; о миротворческой миссии на Донбассе; о "Дорожной карте" выполнения Минских договоренностей.

При этом Пристайко подчеркнул, что команда президента Владимира Зеленского намерена "завершить войну как можно скорее".

У Києві вже північ, а в Берліні лише щойно завершилися перемовини у Нормандському форматі: перші, хто дізнається про досягнуті результати від Міністра закордонних справ Вадима Пристайка - як завжди, наші журналісти. Дякуємо за Ваше терпіння ) pic.twitter.com/tPepWrHPTD — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 2 сентября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, новоизбранный министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 2 сентября прибыл в Берлин, где провел встречу с главой МИД Германии Хайко Маасом.

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