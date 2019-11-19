Украина заплатит российскому оппозиционеру: ЕСПЧ признал Киев виновним

Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить 4 тысячи евро компенсации российскому оппозиционеру Леониду Развозжаєву.

Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает "Радио Свобода". Отмечается, что Киев признали виновным в нерасследовании похищения Развозжаева в 2012 году. Мужчина отбыл срок заключения по делу столкновений с полицией на Болотной площади.

ЕСПЧ пришел к выводу, что российские власти нарушили права двух активистов (Развозжаева и Сергея Удальцова) на свободные публичные собрания, а также нарушила их права, задержав их с нарушениями закона и заставив их отбывать тюремные сроки далеко от дома.

ЕСПЧ обязал Украину заплатить Леониду Развозжаеву

Суд также признал власти России виновной в нерасследовании похищения Развозжаева.

Как известно, российского оппозиционера похитили в Киеве возле управления по делам беженцев во время того, как он узнавал о возможности получения политического убежища.

Украина заплатит Развозжаеву 4 тысячи евро Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить экс-мэру Славянска, одиозной сепаратистке Неле Штепе денежную компенсацию в размере 3600 евро.

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