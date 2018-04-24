"Если голод наступит..." Поэт назвал единственный способ спасти россиян

В России 85% народа отказывается выходить на улицу и отстаивать свою позицию.

"Ну вот опрос был – сколько готовы выйти на всякие акции, разрешенные причем, так при этом 85% сказали, что нет, ни в коем случае, будем сидеть дома и все. То есть я не знаю, что должно произойти чтобы люди вышли", – сказал в интервью "Обозревателю" российский поэт Александр Бывшев.

По его словам "деградация российского народа уже перешла из моральной плоскости в физическую", поэтому они не выйдут на акции.

"Если только голод начнется, да и все равно будут говорить: "Проклятые пиндосы, что нам устроили!" Я согласен с Андреем Макаревичем который хорошо сказал: "Боюсь, этот народ уже не спасти", – отметил Бывшев.

Поэт вспомнил единственную попытку в России, когда в 2011-2013 годах были массовые протестные движения, наиболее известной стала акция на Болотной площади.

"Болотная площадь – это был реальный шанс, когда власть, что называется, под плинтус спряталась, ни Путина, ни Медведева, в течение трех дней даже близко не было. То есть действительно власть была напугана и деморализована, и что даже они начинали готовиться к эмиграции, уехать в какую-то нейтральную страну", – рассказал он.

Как считает Бывшев, тогда протестующие не добились своего из-за продажности оппозиционеров.

"И вот как раз украинский Майдан очень сильно напряг российскую власть, и сейчас самый главный козырь – будем делать все, чтобы не было как у них. И поэтому война на Донбассе была сделана только с одной целью – максимально дестабилизировать ситуацию", – считает российский поэт.

Как ранее сообщал "Обозреватель", на улицах Еревана протестующие ликуют в связи с решением премьер-министра Армении Сержа Саргсяна уйти в отставку.