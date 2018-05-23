"Считают быдлом": в армии США резко высказались об "огне" в секторе Газа

Террористическая группировка ХАМАС провоцирует конфликты на границе с Израилем в районе сектора Газа для дискриминации израильтян и получения финансовой помощи от мирового сообщества.

В комментарии для OBOZREVATEL офицер США Гарри Табах раскритиковал международные институты в том, что это они допустили эскалацию конфликта в секторе Газа. По его словам, давая палестинцам огромную финансовую помощь, международное сообщество само подтолкнуло правительство Палестины не вкладывать эти деньги в развитие инфраструктуры своего государства и в людей, а жить на широкую ногу, используя свой народ для зарабатывания еще большей помощи.

"Этот народ, который они считают быдлом, кидают на границу, таким образом зарабатывая деньги от ЕС. И когда Трамп сказал, что перестанет давать деньги, и ООН тоже, то они стали возмущаться: "Как это не дают денег?". И начинаются такие беспорядки, чтобы показать, какие израильтяне плохие, как они убивают, обстреливают их базы, выставляют детей, выставляют женщин, народ, и вот таким образом пытаются заработать себе денег", – рассказал Табах.

Американский военный отмечает, что у палестинцев есть желание избавиться от Израиля, так как они его не признают, и создать свое государство.

"У главы ХАМАСА, у ее верхушки, конечно такой цели нет, потому что они понимают, что они своей страной не смогут управлять, потому что этот народ деградировал, они могут быть только профессиональными беженцами и террористами. Это тоже благодаря мировому обществу и ООН. Поэтому их цель только получать дотации от ООН, ЕС, США, России, чтобы им присылали деньги, на которые они могут жить припеваючи и ничего не давая своему народу кроме того, чтобы они рыли туннели и совершали террористические акты, а они зарабатывают на этом деньги", – заявил Табах.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, эскалация конфликта в секторе Газа вряд ли приведёт к активным боевым действиям с Израилем, однако начало войны возможно на другом фронте.