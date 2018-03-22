ЕС может выслать всех российских дипломатов: Британия поставила цель

Правительство Великобритании намерено убедить власти европейских стран последовать примеру Лондона и выслать российских дипломатов.

В качестве повода для высылки премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребует обвинить Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает "Лента.ру" со ссылкой на Bloomberg.

На ужине с участниками саммита Евросоюза, который пройдет вечером 22 марта, Мэй намерена заявить, что "проблема России будет существовать годами".

По утверждению издания, Мэй будет продвигать мысль, что Россия — это враг, представляющий угрозу для всех членов Евросоюза, а не стратегический партнер.

Как сообщал "Обозреватель", премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, вероятнее всего, стоит за отравлениемроссийского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля.

Ранее также были найдены доказательства наглой лжи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что Россия не имеет отношения к химическому оружию, которым отравили Скрипаля.