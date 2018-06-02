ЕС и НАТО приготовили мощный отпор России в Прибалтике

В Евросоюзе и НАТО обеспокоены агрессией Российской Федерации и хотят предотвратить проникновение страны в Прибалтику и Польшу.

По данным RT, об этом говорится в отчете комитета по иностранным делам Европейского парламента, посвященном отношениям ЕС и НАТО.

"Проникновение России при помощи гибридных или обычных методов в страны восточного фланга должно быть соответствующим образом предотвращено и отражено", – сказано в документе.

Согласно отчету, ЕС и НАТО следует усилить присутствие на восточном и южном направлениях для обеспечения безопасности. В частности, необходимо обновить дороги, мосты и железнодорожные пути для быстрого развертывания военных сил. Кроме того, предлагается позаботиться о размещении военного оборудования для укрепления коллективной безопасности.

По данным издания, в документе подчеркивается необходимость укрепления подхода в отношении России.

"Учитывая по-прежнему имеющий место риск ослабления трансатлантических связей и солидарности между странами – членами ЕС, их общий стратегический подход к России нуждается в усилении", – сказано в сообщении.

Комитет одобряет расширенное передовое присутствие НАТО на восточном фланге, а также развертывание четырех многонациональных боевых подразделений в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Программа по укреплению альянса была принята в 2016 году.

Подчеркивается, что после Brexit 80% оборонных расходов Североатлантического альянса будет приходиться на государства, не входящие в состав ЕС. Также, три из четырех боевых групп в Восточной Европе окажутся под руководством стран вне ЕС. Кроме того, предлагается развивать инфраструктуру ЕС по направлению Север – Юг для обеспечения военной мобильности европейских государств.

"Нынешняя инфраструктура в Европе, имеющая главным образом ориентацию на линию Запад –Восток, должна быть дополнена развитием нового направления Север – Юг для удовлетворения требований военной мобильности", – сказано в отчете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе американскийжурнал The National Interest спрогнозировал захват Россией в 2018 году стран Балтии.