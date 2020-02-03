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3 февраля • обновлено в 13:27
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Эрдоган заступился за Украину из-за Крыма: в Кремле разозлились

1.1т
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Турция поддерживает Украину и отказывается признавать аннексированный Крым частью России.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает "РИА Новости".

"Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины, не признаем незаконную аннексию Крыма. Важным аспектом наших тесных отношений с Украиной являются и крымские татары, продолжаем следить за их положением", – сообщил турецкий лидер.

При этом в Кремле уже отреагировали на слова Эрдогана, пригласив его на аннексированный полуостров.

"Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть все, что называется, из первоисточника", – рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 февраля с визитом в Украину прибыл президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, который встретился с лидером украинцев Владимиром Зеленским.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Дмитрий Песков Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Турция
Тег
Крым
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Комментарии на сайте не модерированы
Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
Эрдогану никак нельзя признавать Крым российским. так что это все дипломатические игры.
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