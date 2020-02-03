Эрдоган заступился за Украину из-за Крыма: в Кремле разозлились

Турция поддерживает Украину и отказывается признавать аннексированный Крым частью России.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает "РИА Новости".

"Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины, не признаем незаконную аннексию Крыма. Важным аспектом наших тесных отношений с Украиной являются и крымские татары, продолжаем следить за их положением", – сообщил турецкий лидер.

При этом в Кремле уже отреагировали на слова Эрдогана, пригласив его на аннексированный полуостров.

"Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть все, что называется, из первоисточника", – рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Реджеп Тайип Эрдоган

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 февраля с визитом в Украину прибыл президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, который встретился с лидером украинцев Владимиром Зеленским.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!