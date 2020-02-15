Эрдоган обвинил Россию в разжигании войны в Ливии: у Путина ответили

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что руководство России "на самом высоком уровне" руководит войной в Ливии.

Эрдоган в своем самолете, возвращаясь из Пакистана, в разговоре с журналистами упомянул, что частная военная компания "Вагнер" подконтрольна кремлевскому руководству.

"Все они являются высшими военными чиновниками России, и они управляют "Вагнером". И они все еще продолжают заявлять, что у них нет никаких связей (с "Вагнером"). В настоящее время Россия руководит войной (в Ливии) на самом высоком уровне", – приводит слова Эрдогана ТАСС.

В подтверждение своих слов турецкий лидер также рассказал о некой фотографии, на которой якобы запечатлены в одном помещении командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и еще один человек, которого турецкий лидер назвал руководителем "Вагнера".

В свою очередь, заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что обвинения Эрдогана не соответствуют действительности.

"Это не соответствует действительности и реальному положению дел", – цитируют его слова РИА "Новости".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что на стороне Ливийской национальной армии воюют две тысячи российских наемников ЧВК "Вагнер", которые ранее были замечены на Донбассе и в Сирии.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на территории Ливии якобы нет наемников, в частности из ЧВК "Вагнер", которые представляют интересы РФ и получают ее финансирование.

В Ливии продолжается противостояние между силами Правительства национального единства и парламентом страны. Первое поддержано Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом, Саудовской Аравией, Иорданией и Россией. Вторых поддерживают ООН, ЕС и Турция.

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