Дуда отказался поздравлять Путина с победой

Президент Польши Анджей Дуда не направит поздравлений Владимиру Путину с победой на выборах президента РФ.

Об этом заявил шеф канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире радиостанции RMF FM, передает "РИА Новости".

"Президент не вышлет поздравлений господину президенту Путину в связи с голосованием, которое состоялось в России", – сказал Щерский, уточнив, что Дуда "не считает, что это хороший момент для поздравлений".

При этом Щерский не исключил, что Дуда направит "формальные, дипломатичные поздравления" по случаю инаугурации.

Напомним, Путин получил 76,69% голосов на выборах 18 марта.

Как сообщал "Обозреватель", глава РФ уже получил поздравления от некоторых мировых лидеров.

При этом в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп не поздравит Путина.