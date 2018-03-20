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Дуда отказался поздравлять Путина с победой

3.1тЧитать новость на украинском

Президент Польши Анджей Дуда не направит поздравлений Владимиру Путину с победой на выборах президента РФ.

Об этом заявил шеф канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире радиостанции RMF FM, передает "РИА Новости".

"Президент не вышлет поздравлений господину президенту Путину в связи с голосованием, которое состоялось в России", – сказал Щерский, уточнив, что Дуда "не считает, что это хороший момент для поздравлений".

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При этом Щерский не исключил, что Дуда направит "формальные, дипломатичные поздравления" по случаю инаугурации.

Напомним, Путин получил 76,69% голосов на выборах 18 марта.

Как сообщал "Обозреватель", глава РФ уже получил поздравления от некоторых мировых лидеров.

При этом в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп не поздравит Путина.

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Темы
Выборы в РоссииПоздравления Путина
Персоны
Анджей ДудаВладимир Путин
Место
Польша
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