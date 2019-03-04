Друзья Путина потерпели фиаско в одной из стран ЕС: что произошло

Парламентские выборы в Эстонии закончились поражением премьерской Центристской партии, за которую традиционно голосуют русскоязычные избиратели.

Как пишет BBC, это означает разворот в праволиберальную сторону и, возможно, постепенный переход образования на эстонский язык.

"Центристская партия шла на выборы, чтобы победить, — сказал зампредседателя ЦП Михаил Кылварт. — Вынуждены констатировать: мы не смогли убедить избирателей, что мы — это оптимальный выбор".

Центристская партия, имея репутацию пророссийской политической силы, долгие годы оставалась в оппозиции на национальном уровне — несмотря на высокие рейтинги. Она традиционно поддерживала русские школы, выступала за упразднение статуса негражданина и поддержание хороших отношений с Россией.

Выборы в Эстонии 24 канал

Одна из основных реформ правительства центристов заключалась в переходе к более прогрессивной ставке подоходного налога (чем больше человек зарабатывает, тем меньше необлагаемый минимум — то есть "богатые платят больше"). По словам Кылварта, именно эта реформа стала причиной поражения на выборах.

Возврат к старой налоговой системе — один из первых вопросов, которые собирается решать Партия Реформ, выигравшая выборы с результатом в 28,8% (34 места из 101). Она традиционно придерживалась принципов либеральной экономики и многие годы управляла страной до прихода к власти центристов.

По словам политика из Партии реформ Марко Михкельсона, реформисты набрали голоса из-за своей экономической программы: эстонцы понимают, что из-за глобальных экономических процессов страну ждут нелегкие годы.

В парламентах прошлых созывов Марко Михкельсон занимался международной политикой. "Эстония — первая в очереди тех, кто хочет иметь нормальные и предсказуемые отношения с РФ", — сказал он.

Однако, по словам политика, диалог между Эстонией и Россией зависит от диалога между западом и Россией, а тут ключевым моментом является Украина.

"Это вопрос не к нам, это вопрос к Москве, Кремлю и товарищу Путину. Нам не нравится, что в политике с соседями как инструмент используется война", — считает Михкельсон.

Еще одна интрига прошедших выборов — успех праворадикальной партии ЭКРЕ.

Четыре года назад она набрала 8%, а уже в феврале ее рейтинг перевалил за 20%.

Эта партия выступает против однополых браков, федерализации Европы и наплыва иммигрантов (по европейской программе перераспределения Эстония приняла чуть более 200 беженцев). Идеал ЭКРЕ — эстонская Эстония и ассимиляция русских.

Как сообщал OBOZREVATEL, эстонский город Нарва может стать новым "Крымом" в захватническом плане России.

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