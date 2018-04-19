"Донбасс - русский мир": в Совфеде РФ подтвердили посягательства на Украину

Замглавы Совета Федерации России Юрий Воробьев заявил о том, что Донбасс является частью так называемого русского мира.

Как сообщили в пресс-службе Совфеда, об этом он заявил на открытии конференции "Культурное пространство народов России и Донбасса", передает "Обозреватель".

"Донбасс, безусловно, является частью русского мира. В это понятие мы вкладываем цивилизационный смысл, который шире восприятия территорий и политических систем. Принадлежность к Русскому миру – прежде всего, особое самосознание человека", - сказал он.

По словам Воробьева, "система единых духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей" является основой идентичности народов России и Донбасса.

"Сохранение исторического и культурного наследия – одна из основных задач наших братских народов... У нас единые корни и общие традиции, осознанное стремление к миру и согласию", - добавил сенатор.

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Воробьев также отметил, что жизнь на Донбассе налаживается благодаря Минским соглашениям.

"Сегодня можно говорить о том, что благодаря Минским соглашениям градус эскалации боевых действий снижен. Жители Донбасса пытаются налаживать свой быт, стремятся к мирной жизни. Сейчас деятельность Комитета общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины направлена на реализацию гуманитарной миссии на территории Донбасса", — подчеркнул сенатор.

Как сообщал "Обозреватель", так называемый полпред террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что Украина своими действиями вынуждает оккупированные территории Донбасса интегрироваться с Россией.