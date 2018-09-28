''Донбасс — кровавый тупик'': депутат Госдумы признал провал России

Одиозный депутат нелегитимной Государственной думы Сергей Шаргунов признал, что война на Донбассе поставила Россию в безвыходное положение, за которое, впрочем, никто из власть имущих страны-агрессора не хочет нести ответственность (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, он проговорился, что Кремль игнорирует вопрос, под предлогом которого развязал войну на востоке Украины — защиту русскоязычного населения. Своим возмущением по этому поводу он поделился в интервью пропагандистскому ресурсу, подконтрольному террористам "ДНР".

"Там, где не будем русский язык отстаивать, там будет драма. И вот это все связано с равнодушием чиновников, с тем, что сама по себе машина ржавая, никто не хочет быть крайним, никто не хочет брать на себя ответственность, принимать решения. Поэтому и Донбасс превращается в кровавый тупик. Поэтому и гражданство не можем дать, поэтому не можем упростить порядок, поэтому и произошло с Украиной то, что ее угнала по сути кучка политиканов", — возмутился представитель оккупантов.

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Кроме того, его недовольство вызывал тот факт, что Россия не следует примеру Венгрии и не раздает массово свое гражданство украинцам. Он убежден, что такие действия заставили бы Украину быстро подчиниться Кремлю и принять все его требования.

"Конечно, вопрос не о вмешательстве в дела другого государства, вопрос в том, что когда происходят безумные беззаконные вещи, можно было бы помочь включить мозги. Помочь не ракетно-бомбовым ударом, а по крайней мере начать бомбить паспортами, что делают, кстати говоря, венгры. В чем участвуют румыны, есть карта поляка. Это нормальные вещи", — нагло высказался Шаргунов, открыто призывая Россию начать новый виток эскалации конфликта в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный депутат Госдумы также цинично заявил, что считает стремление Украины получить свою автокефальную церковь местью России за ее попытки "остановить войну" на Донбассе.