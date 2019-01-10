США грозит чрезвычайное положение из-за Трампа-диктатора: что случилось

В США президент Дональд Трамп может объявить чрезвычайное положение из-за своего главного предвыборного обещания – стены на границе с Мексикой. Конфликт Трампа с политическими оппонентами из-за строительства стены уже привел к масштабному кризису власти.

Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Иван Яковина. По его мнению, ситуация "очень тревожная".

"Когда правительство самой главной страны мира долгое время не работает, ничем хорошим это точно не закончится", – подчеркнул он.

По мнению эксперта, Штатам грозит полная остановка авиасообщения.

"Сейчас не получают зарплату люди из организации TSA (Администрация транспортной безопасности США - ред.). Эта организация занимается проверкой людей на наличие опасных предметов, проверяют багаж и пассажиров перед посадкой в самолет. Если эти люди не будут никого проверять, самолеты летать не будут. А эти люди не будут вечно работать без зарплаты", – пояснил он.

Также Яковина отметил, что по американцам больно ударил паралич работы налоговой.

"Сейчас в США проходит время выплаты налоговых вычетов. Люди весь год платили налоги, и некоторым полагается, чтобы государство вернуло им часть налогов… Эти деньги люди обычно используют для больших покупок, на лечение, на колледж. Сейчас люди останутся без этого, потому что налоговая закрыта. Соответственно, все их планы на год летят коту под хвост", – рассказал международник.

Как отметил Яковина, при Трампе подобные кризисы уже возникали дважды, но их удавалось решать в течение пары дней: "А чтобы больше двух недель – такое в последний раз было еще при Клинтоне".

Эксперт также выразил убеждение, что президент США "плевать хотел" на достройку стены.

"Эта стена – главное его предвыборное обещание. Она ему нафиг не нужна как человеку и как политику. Приходится настаивать на строительстве, чтобы его во второй раз избрали президентом. Демократы, понимая, что без стены его не изберут, не хотят ему давать деньги на ее строительство. Из-за этого весь конфликт", – объяснил он.

"Многие наблюдатели полагают… что Трамп может объявить о введении чрезвычайного положения. Если это произойдет, он сможет наскрести денег без согласия Конгресса по разным ведомствам и начать строительство этой стены. Такого не было раньше в Америке, никто не знает, чем это обернется, но это очень похоже на начало введения диктатуры. Поэтому народ там очень волнуется и тревожится. Но у Трампа нет выбора, он должен эту стену хоть как-нибудь да построить, поэтому если надо будет ввести чрезвычайное положение, он его введет", – считает Яковина.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп выступил с экстренным обращением к нации, в котором назвал сложившуюся в стране ситуацию "гуманитарным кризисом".

Ранее администрация Трампа представила Конгрессу проект по защите границ от нелегалов, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой. Это предложение предполагает выделение 5,7 млрд долларов.

Однако демократы заблокировали принятие проекта федерального бюджета на 2019 год из-за этой статьи расходов. Именно поэтому уже третью неделю правительственные и государственные учреждения США не могут функционировать нормально, сотни тысяч госслужащих не получают зарплату.

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