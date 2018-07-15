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"Долгая игра": Россию подловили на создании фальшивых СМИ в США

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Оперативники российского "Агентства исследований интернета" IRA в Санкт-Петербурге выдавали себя за американские СМИ и распространяли фейки.

К такому выводу пришли следователи, которые занимаются вмешательством РФ в выборы президента США 2016 года, передает NPR. Оперативники зарегистрировали 48 аккаунтов в Twitter, которые работали под видом местных новостных агентств. В частности: "@ElPasoTopNews", "@MilwaukeeVoice", "@CamdenCityNews" и "@Seattle_Post".

По данным издания, IRA создало аккаунт в мае 2014 года под видом газеты Chicago Daily News, которая не работает в Штатах с 1987 года. По состоянию на июль 2016 года аудитория составила 19 тысяч человек.

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Подставные СМИ россиян изначально транслировали местные новости, чтобы завоевать доверие американцев. По данным исследователей, агентство строило сеть для долгосрочного воздействия на США.

"Русские играют в долгую игру. Они создали присутствие в социальных сетях, фиктивных пользователей и организации, которые определенное время завоевывают доверие читателей", - рассказал конгрессмен Адам Шифф.

"Создание ложных источников новостей является эффективным, потому что люди доверяют местным новостям, даже если такого издания они раньше не видели", - рассказал исполнительный директор the American Press Institute Том Розенстил.

По мнению сенатора из комитета разведки Сьюзен Коллинз, россияне пытаются посеять семена недовольства в американском обществе по сей день, пользуясь существующим воздействием.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля США обвинили 12 сотрудников ГРУ России во вмешательстве в выборы президента.

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Темы
российская пропагандаВыборы в США
Место
США
Объект
расследование
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот что значит "властелины Мира" 48 фейковых аккаунта в Твиттере могут повергнуть в хаос. Горжусь Россией!!!
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2 из 3 ответов | показать все
Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Doc, скулить это ваше, про агрессию и оккупацию постоянно слышны завывания на всех уровнях.И ещё гадить.Скулить и гадить
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Пигин Макс
Пигин Макс
Doc, Пока только скулёж слышится со стороны Незалежной. А то, что Россия ничего сделать не может, так это ты погорячился слегка. Да и меня ты не знаешь. Ну раз ты такой патриот, давай наспор перечислять достижения России и Украины за последние 4 года. Ну а чё, давай! Очень интересно и наглядно получится. Или ты как все патриоты боишься?
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Доказательства опять секретные, надо полагать?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кастрюлев Мыкола, Разумеется. Хайли лайкли.
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