"Долгая игра": Россию подловили на создании фальшивых СМИ в США

Оперативники российского "Агентства исследований интернета" IRA в Санкт-Петербурге выдавали себя за американские СМИ и распространяли фейки.

К такому выводу пришли следователи, которые занимаются вмешательством РФ в выборы президента США 2016 года, передает NPR. Оперативники зарегистрировали 48 аккаунтов в Twitter, которые работали под видом местных новостных агентств. В частности: "@ElPasoTopNews", "@MilwaukeeVoice", "@CamdenCityNews" и "@Seattle_Post".

По данным издания, IRA создало аккаунт в мае 2014 года под видом газеты Chicago Daily News, которая не работает в Штатах с 1987 года. По состоянию на июль 2016 года аудитория составила 19 тысяч человек.

Подставные СМИ россиян изначально транслировали местные новости, чтобы завоевать доверие американцев. По данным исследователей, агентство строило сеть для долгосрочного воздействия на США.

"Русские играют в долгую игру. Они создали присутствие в социальных сетях, фиктивных пользователей и организации, которые определенное время завоевывают доверие читателей", - рассказал конгрессмен Адам Шифф.

"Создание ложных источников новостей является эффективным, потому что люди доверяют местным новостям, даже если такого издания они раньше не видели", - рассказал исполнительный директор the American Press Institute Том Розенстил.

По мнению сенатора из комитета разведки Сьюзен Коллинз, россияне пытаются посеять семена недовольства в американском обществе по сей день, пользуясь существующим воздействием.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля США обвинили 12 сотрудников ГРУ России во вмешательстве в выборы президента.