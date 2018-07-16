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"Долбодятлы!" Экс-соратница Януковича посягнула на независимость Украины

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Экс-член Партии регионов Елена Бондаренко цинично заявила, что в Украине следует поднять вопрос об отмене Декларации о государственном суверенитете (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Свое дикое предложение она объяснила стремлением страны вступить в НАТО, что якобы противоречит условиям вышеуказанного документа. Прокремлевскую речь она озвучила в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"16 июля 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете Украины… Именно в этом документе был жестко закреплен геополитический курс Украины в сторону нейтралитета. И именно это являлось гарантией того, что Украину так легко выпустили из СССР и что все остальные якобы гаранты поддержали независимость Украины… Вот у меня вопрос к этим, извините, долбодятлам: мы что, будем декларацию отменять? Так давайте тогда признаем, что Украина сейчас не является самостоятельным независимым государством", — нагло высказалась коллаборантка.

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Кроме того, она выразила уверенность в том, что судьбу Украины уже сейчас решают "другие дяди", и назвала свою родную страну несамостоятельной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бондаренко заявила, что в Украине нет демократии, и в качестве аргумента привела пример запрета Коммунистической партии.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на Обозревателе.

Тема
российская пропаганда
Персона
Елена Бондаренко
Место
Россия
Объекты
НАТОПартия регионов
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Горбатов Николай
Горбатов Николай
Ну и что она не так сказала? если смотреть передачу полностью
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