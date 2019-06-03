Путин и Трамп разрывают договор о ракетах: дипломат объяснил опасность

Остановка действия Договора между США и Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) создает угрозу ядерной войны в Европе.

Об этом заявил в эфире ObozTV военный дипломат Петр Гаращук, комментируя намерение президента России Владимира Путина официально остановить действие договора.

Дипломат напомнил, что в соответствии с требованиями договора о РСМД были уничтожены ракеты в Европе со стороны Советского Союза, а также со стороны европейских стран НАТО. В соответствии с этим договором было уничтожено 1846 ракет СССР и 846 со стороны стран НАТО.

"Сейчас этот договор по сути прекратил свое существование заявлениями президента США и президента России. Начались разработки новых ракет. Они уже были, но они тайно разрабатывались Россией", – заявил Гаращук.

"Я один из практиков, которые видели, на какие объекты нацелены эти ракеты в Европе и на территории бывшего Советского Союза, в том числе Украины… Я видел своими глазами красные кружочки на карте, а под этими красными кружочками – люди, населенные пункты, исторические ценности. По сути, Европа и Россия сейчас под огромной опасностью находятся. А локальная ядерная война в Европе обязательно перерастет в глобальную войну, обмен ядерными ударами", – убежден он.

Как объяснил эксперт, причиной разрыва договора послужили разработанные Россией ракеты 9M729, на базе ракеты "Калибр" морского базирования, с дальностью действия 2,5 тыс. километров.

"Разведка США работает, они увидели, что эта ракета может лететь дальше, чем 500 км, что ограничивалось договором… Трамп пошел на прекращение этого договора. Конечно, Россия подержала, и сейчас Россия чисто юридически подала документ в Госдуму, чтобы законодательно закрепить выход из этого договора. Это очень опасно для Европы и мира", – подчеркнул Гаращук.

vesty.co.il

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