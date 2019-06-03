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Путин и Трамп разрывают договор о ракетах: дипломат объяснил опасность

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Остановка действия Договора между США и Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) создает угрозу ядерной войны в Европе.

Об этом заявил в эфире ObozTV военный дипломат Петр Гаращук, комментируя намерение президента России Владимира Путина официально остановить действие договора.

Дипломат напомнил, что в соответствии с требованиями договора о РСМД были уничтожены ракеты в Европе со стороны Советского Союза, а также со стороны европейских стран НАТО. В соответствии с этим договором было уничтожено 1846 ракет СССР и 846 со стороны стран НАТО.

"Сейчас этот договор по сути прекратил свое существование заявлениями президента США и президента России. Начались разработки новых ракет. Они уже были, но они тайно разрабатывались Россией", – заявил Гаращук.

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"Я один из практиков, которые видели, на какие объекты нацелены эти ракеты в Европе и на территории бывшего Советского Союза, в том числе Украины… Я видел своими глазами красные кружочки на карте, а под этими красными кружочками – люди, населенные пункты, исторические ценности. По сути, Европа и Россия сейчас под огромной опасностью находятся. А локальная ядерная война в Европе обязательно перерастет в глобальную войну, обмен ядерными ударами", – убежден он.

Как объяснил эксперт, причиной разрыва договора послужили разработанные Россией ракеты 9M729, на базе ракеты "Калибр" морского базирования, с дальностью действия 2,5 тыс. километров.

"Разведка США работает, они увидели, что эта ракета может лететь дальше, чем 500 км, что ограничивалось договором… Трамп пошел на прекращение этого договора. Конечно, Россия подержала, и сейчас Россия чисто юридически подала документ в Госдуму, чтобы законодательно закрепить выход из этого договора. Это очень опасно для Европы и мира", – подчеркнул Гаращук.

Путин и Трамп разрывают договор о ракетах: дипломат объяснил опасность

vesty.co.il

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVУгроза Третьей мировой войныРоссийская военная угроза
Персона
Петр Гаращук
Место
Россия
Теги
ракетыядерное оружие
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Дорогие российские комментаторы, попробуйте назвать хоть одну ситуацию за последние 20 лет, когда бы Россия нарушила хоть один международный закон или договор. Ваш ответ объяснит Вам уровень доверия и любовь к россиянам в мире.😁
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Федоров Федор
Федоров Федор
Дядька несёт дичь о том,что причиной послужил "калибр".Калибр морского базирования .А это не нарушает договор.У американцев изначально были тамагавки морского базирования .Они тоже дальше 500 км летают.И Америка изначально в выигрышном положении находилась при этом договоре.А вот когда появился Калибр и преимущества этого договора для Америки пропали,то они быстро нашли предлог и вышли из него.Любой договор,который им заведомо выигрышного положения не приносит,они разрывают под тем или иным предлогом.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Правильно всё говорит эксперт, редко такое на Обозе пишут. Америка подставила Европу под такую опасность, которой у неё не было. То, что Россия тайно разрабатывала и испытывала один экземпляр, это не значит, что она бы эти незаконные ракеты поставила на вооружение. Просто имела бы технологию и не более того. А когда США вышла из договора, то тут Россия радостно сделала тоже самое. Так что европейские союзники пускай благодарят Трампа. А преследовал он свои интересы - Китай и давление на него. У Китая такое оружие есть, а американцы не могли против него развернуть такое в регионе ибо запрет в Договоре с Россией. Ну и чубатые кастрюли теперь по прицеле будут, все теоретические военные базы США на вашей территории, плюс мосты, химзаводы и далее везде.
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