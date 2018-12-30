Догнал Лукашенко! Путина подловили на новой махинации с ростом

В сети вновь высмеяли президента России Владимира Путина за попытку скрыть свой настоящий рост.

Так, во время визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву, Путину сделали весьма удачные, но нереалистичные фото, обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий.

"Это и есть высокое искусство съемки: когда Путин кажется ли выше Лукашенко, хотя по факту ниже сантиметров на 26 (162 см Путина в лучшие времена) против 188 см Лукашенко", - отметил он на своем канале в Telegram.

Напомним, также Лукашенко подарил Путину в честь Нового года четыре мешка картошки.

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее махинации с ростом Путина заметиливо время поездки с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Ставрополь.