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Догнал Лукашенко! Путина подловили на новой махинации с ростом

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В сети вновь высмеяли президента России Владимира Путина за попытку скрыть свой настоящий рост.

Так, во время визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву, Путину сделали весьма удачные, но нереалистичные фото, обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий.

"Это и есть высокое искусство съемки: когда Путин кажется ли выше Лукашенко, хотя по факту ниже сантиметров на 26 (162 см Путина в лучшие времена) против 188 см Лукашенко", - отметил он на своем канале в Telegram.

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Догнал Лукашенко! Путина подловили на новой махинации с ростом

Напомним, также Лукашенко подарил Путину в честь Нового года четыре мешка картошки.

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее махинации с ростом Путина заметиливо время поездки с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Ставрополь.

Персоны
Владимир ПутинАлександр Лукашенко
Место
Украина
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
свиномая питоросня с безответной любовью ласкают каждый сантиметр своего кумира😂
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Таке дрібне гівно,а скільки біди зробило і робить далі...
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