''До свидания!'' Кризис из-за ''шатдауна'' в США усугубился: что будет дальше

Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании министерства финансов, налогового управления и ряда других учреждений на 2019 год.

Это произошло в рамках стратегии демократов выходу из бюджетного кризиса, связанного с временной приостановкой финансирования работы госучреждений ("шатдаун"), передает "Интерфакс".

Законопроект, принятие которого возобновит работу министерства финансов, налогового управления, федеральной комиссии по связям, управления по делам малого бизнеса, федерального суда и других учреждений, был одобрен 240 голосами Палаты представителей США.

К 232 демократам присоединилось восемь представителей республиканской партии. 188 членов Палаты представителей проголосовало против.

Теперь данный законопроект должен быть одобрен Сенатом, где большинство составляют республиканцы.

В то же время президент США Дональд Трамп назвал "пустой тратой времени" переговоры с лидерами Демократической партии, которые отказались выделять средства на строительство стены на границе с Мексикой в ​​ответ на прекращение "шатдауна".

"Я спросил, что произойдет за 30 дней, если я быстренько восстановлю работу правительства, одобряют они в таком случае финансирование безопасности на границе, включая построение стального барьера вдоль границы? Нэнси ответила: нет. Я сказал: "До свидания, никаких результатов", – рассказал он в своем Twitter.

При этом местные СМИ утверждают, что администрация Трампа рассматривает возможность отмены визита главы Белого дома на Всемирный экономический форум в Давосе.

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works!