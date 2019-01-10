''До свидания!'' Кризис из-за ''шатдауна'' в США усугубился: что будет дальше

Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании министерства финансов, налогового управления и ряда других учреждений на 2019 год.
Это произошло в рамках стратегии демократов выходу из бюджетного кризиса, связанного с временной приостановкой финансирования работы госучреждений ("шатдаун"), передает "Интерфакс".
Законопроект, принятие которого возобновит работу министерства финансов, налогового управления, федеральной комиссии по связям, управления по делам малого бизнеса, федерального суда и других учреждений, был одобрен 240 голосами Палаты представителей США.
"Шатдаун" в США
Сегодня
К 232 демократам присоединилось восемь представителей республиканской партии. 188 членов Палаты представителей проголосовало против.
Теперь данный законопроект должен быть одобрен Сенатом, где большинство составляют республиканцы.
В то же время президент США Дональд Трамп назвал "пустой тратой времени" переговоры с лидерами Демократической партии, которые отказались выделять средства на строительство стены на границе с Мексикой в ответ на прекращение "шатдауна".
"Я спросил, что произойдет за 30 дней, если я быстренько восстановлю работу правительства, одобряют они в таком случае финансирование безопасности на границе, включая построение стального барьера вдоль границы? Нэнси ответила: нет. Я сказал: "До свидания, никаких результатов", – рассказал он в своем Twitter.
При этом местные СМИ утверждают, что администрация Трампа рассматривает возможность отмены визита главы Белого дома на Всемирный экономический форум в Давосе.
Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 января 2019 г.
В случае продолжения "шатдаун" его посетит глава Минфина Стивен Мнучин.
Напомним, 9 января Трамп выступил с экстренным обращением к нации, в котором назвал сложившуюся в стране ситуацию "гуманитарным кризисом".
Как сообщал OBOZREVATEL:
О старте строительства стены на границе с Мексикой было объявлено 1 августа 2018 года.
Трамп подписал распоряжение о строительстве "физически непроходимого барьера" длиной более трех тысяч километров вдоль границы США с Мексикой еще в первую неделю своего пребывания на посту.
В июле 2018-го уже возникал подобный кризис. Тогда Трамп пригрозил, что приостановит работу федерального правительства, если Демократическая партия не проголосует за законопроект, касающийся охраны границ.
22 декабря 2018 года Конгресс США также не смог согласовать проект бюджета страны, из-за чего началось частичное закрытие правительственных учреждений (шатдаун).