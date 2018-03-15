До слез: с российскими балалаечниками случился жесткий конфуз в Латвии

Полиция Латвии арестовала участников российского ансамбля балалаечников "Рязанская гармонь" во время концерта на сцене в городе Вентспилсе и депортировала музыкантов.

"Участников ансамбля балалаечников "Рязанская гармонь" (гармонь, Карл!) арестовали во время концерта на сцене в латвийском Вентспилсе. Об этом сообщил ИА "Панорама" художественный руководитель коллектива (тада!) Иосиф Шмулевич (ну а кто, как не "Шмулевич" – это же балалаечник из бабки-прабабушки)", – написал блогер Богдан Процишин в Facebook.

Сам руководитель коллектива рассказал, что музыканты нарушили два латвийских закона.

"Мы играли для русскоязычной общины Вентспилса. Поздравляли женщин с 8 марта. Оказалось, что мы нарушили сразу два закона: государственный – о запрете празднования коммунистических праздников и городской о запрете балалаек (рыдаю!)", – процитировал слова Шмулевича Процишин.

Волонтер и участник АТО Мирослав Гай, в свою очередь, написал на своей странице в Facebook, что таможенники переписали все номера музыкальных инструментов, которые получат бессрочный запрет на ввоз.

"Я думал это фейк, но нет. Латвия депортировала ансамбль российских балалаечников, отдельно переписав все номера их инструментов. РФ страна фейл стейт", – подчеркнул он.

Музыкальному коллективу после депортации запретили въезд в Латвию на пять лет.

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