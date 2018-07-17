"ДНР" не сольют? Стрелков рассекретил планы Путина

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что в обозримом будущем Россия не намерена отказываться и выходить с временно оккупированных территорий Донбасса (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

На такие планы, по его мнению, указывают соотвествующие намеки президента страны-агрессора Владимира Путина, а также упрощение миграционного законодательства для жителей оккупированного региона. Своими размышлениями боевик поделился в эфире пропагандистского телеканала "Рой ТВ".

"В политическом плане есть масса мелких сигналов о том, что именно сдача конкретно "ЛНР", "ДНР" сейчас не планируется. Заявления Путина, плюс разрабатываемые сейчас смягчения миграционного законодательства для жителей Донбасса. Очень не быстрые, запоздалые на четыре года, но, тем не менее, эти сигналы идут. Если бы планировалось "республики", как говорится, слить, то этих бы всех инициатив просто не было", — высказался он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Роман Цимбалюк считает, что отъезд российского писателя-террориста Захара Прилепина из "ДНР" свидетельствует о том, что Москва уже не пытается спасать ситуацию с рушащимися псевдореспубликами.