Для тяжелобольных нет смысла: в бесплатных аппаратах ИВЛ от Маска нашли недостаток

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые американский бизнесмен Илон Маск пообещал бесплатно разослать в больнице, пригодные только для больных с легкой формой заболевания коронавирусом.

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Их можно использовать в интенсивной терапии, об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на Financial Times.

Как выяснили журналисты, аппараты, о которых сообщил Маск, является BPAP-аппаратами. Это аппарат, который создает на вдохе и выдохе пациента давление разного уровня, и они предназначены для использования в терапии пациентов, у которых COVID-19 проходит в легкой форме.

Илон Маск УНИАН

Отмечается, что такие аппараты стоят 800 долларов, зато цена на нужные для интенсивной терапии аппараты ИВЛ стартует от нескольких тысяч долларов.

В частности журналисты сомневаются, что аппараты одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Впрочем, Маск уже прислал 40 таких BPAP-аппаратов в больницу в Нью-Йорке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Маск написал в Twitter, что в его компании есть одобрены в США аппараты ИВЛ.

В ответ на это бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун попросила его помочь обеспечить Украину такими аппаратами.

Однако украинский эксперт по медреформе Вадим Аристов призвал Маска обсуждать предоставление ИВЛ с президентом Владимиром Зеленским, а не с Супрун, назвав ее "ответственной за катастрофу" в медицинской сфере.

Позже уже Посольство Украины в США попросило о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких американского изобретателя, основателя Tesla Илона Маска.

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