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Наталья Гулевская
Наталья Гулевская
Российский политик Все статьи автора

Для России это будет катастрофа

События в Венесуэле — это наглядное пособие для путинской "элиты", что их может ожидать в недалеком будущем после ухода Путина. Сравнение, конечно, относительное в том плане, что у путинских "элит" не будет внешних покровителей, но сам вектор развития событий будет идентичен.

Если в Венесуэле стабилизировать ситуацию возможно двумя несложными действиями — проведением реституции и отменой социалистических нововведений, то для России это будет катастрофа. Все путинские миллиардеры и миллионеры после свержения антиконституционного путинского режима в одночасье потеряют легитимность своих капиталов и будут экстрадированы на историческую Родину.

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Уго Чавес — это самый близкий прототип Путина, режимы России и Венесуэлы поразительно однотипны, как и наличие бездонных природных богатств и иждивенческой ментальности у населения. Режимы этих двух стран построены не на классическом авторитаризме, а привязаны к конкретной личности, что не позволяет передачу власти своему преемнику и лишает правящий режим даже подобрать на эту роль другую подходящую фигуру. Я бы назвала такие режимы "гибридный вождизм", которые одноразовы и имеют жизненный цикл — одного лидера.

Николас Мадуро, видимо, малообразован, и не до конца понимает, что структура личностных взаимоотношений Уго Чавеса ушла в прошлое, и он не только не сможет его полноценно заменить, но и будет свергнут после гарантии безопасности ключевым фигурам данного режима.

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Возвращаясь к России и путинскому режиму хочу остановиться еще на одной особенности, которая непременно постигнет эту публику. Если кто-то рассчитывает, что крах путинского режима, который закончится обязательным развалом России, даст им шанс легитимироваться в расколотых частях бывшей империи, то хочу сразу же "обрадовать" этих романтиков — распада России по типу СССР больше не будет, так как оснований для правопреемства больше не существует, и вновь образованные субъекты международного права будут с чистого листа начинать свою государственность.

Напоследок могу только посоветовать невменяемым законодателям прекратить свою утопическую и наказуемую деятельность, а ключевым фигурам исполнительной власти уже начать поиск демократически ориентированных политиков и общественных деятелей для полной капитуляции и передачи власти, пока радикалы и разного рода большевистские молодчики снова не дорвались до рычагов власти. Смотрите на Венесуэлу и помните, что ваша участь будет во много раз трагичней.

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Автор
Наталья ГулевскаяНаталья Гулевская
Персона
Николас Мадуро
Место
Венесуэла
Источник
Источник:opentown.org
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Smirnov Valery
Smirnov Valery
тыщю лет разваливается , да ещё тыщю будет разваливаться , из ныне живущих ни кто не доживет , вот соседям главное было бы кого предать , можно даже без пользы для себя )))
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Педерашка заходит в фазу неустойчивости, а ЗалуПуТН ее рулевой, потому что у кремлёвского альфа-педика есть средства на Крым, Даунбасс, Сирию, Венесуэлу и кубу, но нет средств для своего кацапорылого быдла!
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
По факту развалилась уже Украина, а пишут про Россию, для дурачков незалежных.
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Бор Тарас
Бор Тарас
Loskutov Виталий,по факту ты -- долбоёб и жертва кремлёвской пропаганды.
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