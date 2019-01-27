События в Венесуэле — это наглядное пособие для путинской "элиты", что их может ожидать в недалеком будущем после ухода Путина. Сравнение, конечно, относительное в том плане, что у путинских "элит" не будет внешних покровителей, но сам вектор развития событий будет идентичен.

Если в Венесуэле стабилизировать ситуацию возможно двумя несложными действиями — проведением реституции и отменой социалистических нововведений, то для России это будет катастрофа. Все путинские миллиардеры и миллионеры после свержения антиконституционного путинского режима в одночасье потеряют легитимность своих капиталов и будут экстрадированы на историческую Родину.

Уго Чавес — это самый близкий прототип Путина, режимы России и Венесуэлы поразительно однотипны, как и наличие бездонных природных богатств и иждивенческой ментальности у населения. Режимы этих двух стран построены не на классическом авторитаризме, а привязаны к конкретной личности, что не позволяет передачу власти своему преемнику и лишает правящий режим даже подобрать на эту роль другую подходящую фигуру. Я бы назвала такие режимы "гибридный вождизм", которые одноразовы и имеют жизненный цикл — одного лидера.

Николас Мадуро, видимо, малообразован, и не до конца понимает, что структура личностных взаимоотношений Уго Чавеса ушла в прошлое, и он не только не сможет его полноценно заменить, но и будет свергнут после гарантии безопасности ключевым фигурам данного режима.

Возвращаясь к России и путинскому режиму хочу остановиться еще на одной особенности, которая непременно постигнет эту публику. Если кто-то рассчитывает, что крах путинского режима, который закончится обязательным развалом России, даст им шанс легитимироваться в расколотых частях бывшей империи, то хочу сразу же "обрадовать" этих романтиков — распада России по типу СССР больше не будет, так как оснований для правопреемства больше не существует, и вновь образованные субъекты международного права будут с чистого листа начинать свою государственность.

Напоследок могу только посоветовать невменяемым законодателям прекратить свою утопическую и наказуемую деятельность, а ключевым фигурам исполнительной власти уже начать поиск демократически ориентированных политиков и общественных деятелей для полной капитуляции и передачи власти, пока радикалы и разного рода большевистские молодчики снова не дорвались до рычагов власти. Смотрите на Венесуэлу и помните, что ваша участь будет во много раз трагичней.

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