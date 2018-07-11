Дипскандал: еще одна страна немедленно высылает дипломатов России

Греция решила выслать двух российских дипломатов, еще двум запрещено въезжать в страну.

Они обвиняются во вмешательстве во внутренние дела государства и незаконных действиях против национальной безопасности Греции, сообщает "Лента.ру".

В частности, им вменяют "попытку извлечения и распространения информации", подкуп греческих государственных деятелей, а также "скоординированные усилия по расширению влияния России в Греции посредством деятельности Императорского православного палестинского общества".

По утверждению высокопоставленных источников, Афины настаивают на немедленном выезде сотрудника посольства Виктора Яковлева.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандал с отравлением шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля стал причиной того, что 23 страны мира приняли решение о высылке 133 дипломатов Российской Федерации.