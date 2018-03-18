Отравление Скрипаля: появилось мнение, кого из близких накажет Путин

Скандал из-за отравления российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля ускоряет отставку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, но до конца весны 2018 года он еще продержится.

"Тут много будет зависеть от конфигураций нового правительства Путина. Вся внутриэлитная борьба в России идет вокруг конфигурации этого правительства. Я не думаю, что Лавров вообще куда-то денется, если его и будут убирать, то не на пенсию, а на другую должность", – рассказала "Обозревателю" российская оппозиционерка Ольга Курносова.

По ее словам, уже ходят слухи о том, кто заменит главу МИД РФ. Поговаривают даже о конкуренте Путина на выборах президента России Ксении Собчак.

"Я думаю, что какое-то время Лавров еще проработает министром. Тем более, что у Путина есть такое свойство, что он не реагирует на давление, он никогда не уберет человека под давлением. То есть он выждет какое-то время, и только потом его уберет. Я думаю, что все эти скандалы укоротят срок пребывания Лаврова на своем посту. Но в любом случае отставка не произойдет этой весной", – отметила Курносова.

Как ранее сообщал "Обозреватель", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высылка британских дипломатов из России по делу об отравлении шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля может состояться в любой момент.