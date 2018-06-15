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"Дичь от истории"": Захарова опозорилась с цитатой "речи" Тэтчер о России

3.1тЧитать новость на украинском

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова процитировала якобы слова бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, которые та никогда не произносила.

"В ноябре 1991 г. в своей речи в Хьюстоне экс-премьер-министр Великобритании М.Тэтчер заявила, что "по оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 млн. чел", - написала Захарова в своем Twitter.

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В то же время в сети указали, что нет никаких доказательств того, что Тэтчер произносила такие слова.

"Захарова вместо того, чтобы заняться работой над ошибками и обеспечением хотя бы минимального вклада в улучшение имиджа МИДа, решила опять распространить дичь "от исторической науки". На этот раз она приписала знаменитому британскому премьеру Маргарет Тэтчер бородатый фейк", - отмечается в Telegram-канале "Минправды".

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В сообщении также говорится, что этот фейк впервые появился в книге Андрея Паршева "Почему Россия не Америка" (19997).

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Мария Захарова оскандалилась на вечеринке из-за нарушения дресс-кода.

Персона
Мария Захарова
Место
Россия
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