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Девять стадий: в России показали, как "разлагается" Путин

5.2тЧитать новость на украинском

Российская художница Варя Михайлова представила свою картину, на которой изображен процесс "разложения" портрета президента РФ Владимира Путина, за что Куйбышевский районный суд Петербурга оштрафовал ее на сумму 160 тысяч рублей (около 67 тысяч гривен).

Картина имеет название "9 стадий разложения вождя", сказано в посте на странице партии Открытая Россия в Facebook.

Отмечается, что художница вышла с плакатом данной картины на первомайское шествие, после чего у нее и начались проблемы с российскими законами. Суд также постановил уничтожить саму картину.

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"Да, на дерьме отлично произрастают растения. Что не так в данной композиции?" "Странно, почему срок не дали", "Сталинское время возвращается! Тогда за завернутую в газету с портретом вождя селёдку можно было получить 10 лет без права переписки", "Кстати, запрещение картины "9 стадий разложения вождя" - это 10-я стадия разложения вождя", - отметили пользователи сети, комментируя данную новость.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Facebook забанил украинского художника за "истинное лицо России".

Персона
Владимир Путин
Место
РоссияСанкт-Петербург
Объект
суд
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