Десятки погибших: стали известны последствия наводнения в Японии

В связи с масштабными ливнями, которые обрушились на западную часть Японии, погибло более 70 человек.

Также на данный момент пропавшими без вести числятся еще 60 человек, тысячи людей эвакуированы из прибрежных зон острова Хонсю. Об этом пишет Kyodo News.

Только в префектуре Окаяма, одном из наиболее пострадавших районов, спасатели сняли с крыш затопленных домов более тысячи человек.

Всего планируется эвакуировать 4,3 миллиона человек в 23 префектурах от центральной до юго-западной части Японии.

К спасательным работам привлечены 54 000 сотрудников полиции, пожарных, сил самообороны и береговой охраны Японии.

Death toll surpasses 50 with nearly as many people unaccounted for amid torrential rain and flooding in southwestern #Japan. https://t.co/JKinWjmN3W pic.twitter.com/jPtdwpPeZ6