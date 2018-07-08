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Десятки погибших: стали известны последствия наводнения в Японии

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В связи с масштабными ливнями, которые обрушились на западную часть Японии, погибло более 70 человек.

Также на данный момент пропавшими без вести числятся еще 60 человек, тысячи людей эвакуированы из прибрежных зон острова Хонсю. Об этом пишет Kyodo News.

Только в префектуре Окаяма, одном из наиболее пострадавших районов, спасатели сняли с крыш затопленных домов более тысячи человек.

Всего планируется эвакуировать 4,3 миллиона человек в 23 префектурах от центральной до юго-западной части Японии.

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К спасательным работам привлечены 54 000 сотрудников полиции, пожарных, сил самообороны и береговой охраны Японии.

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Правительство страны во главе с премьер-министром Синдзо Абэ провело экстренное заседание, на котором обсудили сложившуюся тяжелую ситуацию в стране.

"Сейчас мы сражаемся со временем, а безопасность множества людей до сих пор не гарантирована. Все силы необходимо бросить на спасение граждан", - подчеркнул Абэ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ливневые дожди обрушились на Японию из-за воздействия мощного тайфуна "Прапиру", который в среду, 4 июля, преобразовался в область низкого давления. Согласно прогнозам метеорологов, дожди могут продолжаться еще несколько дней.

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