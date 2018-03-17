УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Дешевле, чем в Украине: в Молдове резко снизили цены на газ

13.3тЧитать новость на украинском

В Молдове для населения на 20% снизили цены на природный газ.

Как передает "Укринформ", Национальное агентство по регулированию в энергетике приняло такое решение в связи со снижением среднегодовой цены на приобретенное топливо, а также укреплением молдавской национальной валюты (лей).

Цена на газ снижена с 1 января 2018 года, и в ближайшее время будет найден механизм возврата денег потребителям, которые уже расплатились за использованный газ по старым ценам.

Новости
Насколько в Украине может вырасти тариф на газ и на что это повлияет: расчеты

Так, средняя цена на газ для бытовых потребителей будет колебаться от 235 долларов (6,2 тыс. грн) до 280 долларов (7,4 тыс. грн) за тысячу кубических метров, в зависимости от объемов потребления.

Отметим, что в Украине сейчас цена на газ для населения составляет 6,958 гривен за тысячу кубов.

Как писал "Обозреватель", ранее Украина и МВФ начали переговоры о новых ценах на газ.

Место
Молдова
Объект
газ
Поделиться в Facebook

Наши блоги