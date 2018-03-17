Дешевле, чем в Украине: в Молдове резко снизили цены на газ

В Молдове для населения на 20% снизили цены на природный газ.

Как передает "Укринформ", Национальное агентство по регулированию в энергетике приняло такое решение в связи со снижением среднегодовой цены на приобретенное топливо, а также укреплением молдавской национальной валюты (лей).

Цена на газ снижена с 1 января 2018 года, и в ближайшее время будет найден механизм возврата денег потребителям, которые уже расплатились за использованный газ по старым ценам.

Так, средняя цена на газ для бытовых потребителей будет колебаться от 235 долларов (6,2 тыс. грн) до 280 долларов (7,4 тыс. грн) за тысячу кубических метров, в зависимости от объемов потребления.

Отметим, что в Украине сейчас цена на газ для населения составляет 6,958 гривен за тысячу кубов.

Как писал "Обозреватель", ранее Украина и МВФ начали переговоры о новых ценах на газ.