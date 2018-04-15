Итак, американских лекарств россияне больше не увидят. Бомбёжка Воронежа идет полным ходом, как и ожидалось.

Не скажу, что у россиян были деньги на американские лекарства. Денег не было: их все отжали те же самые кремлевские кровососущие. Но была хотя бы гипотетическая возможность собрать средства и купить эти лекарства при острой необходимости. Теперь и этой возможности не станет. А Россия не производит многих аналогов. Так что - подыхайте, люди добрые. Загибайся, избиратель...

Теперь насчет "производства американских товаров" без спроса правообладателей. Пиратство как оно есть. Но можно ведь пойти и дальше: к примеру, начать печатать доллары.

Гитлер, кстати, так и делал. Качественно получалось, не отличишь. Только вот, боюсь, даже и здесь российские баблопечатники наштампуют фантики "банка приколов".

В общем, даешь фейк-айфон, фейк-адидас и фейк-доллар! Фейк-Дума у нас уже есть, равно как и фейк-государство.

Единственный сертификат подлинности в России имеет только смерть. Она - да. Она - настоящая. И захаживает регулярно. К вам еще не заглядывала? А вы еще у телеящика посидите пару лет, наслаждаясь стабильностью - и всенепременнейше "нагрянет, когда ее совсем не ждешь...