Дело Манафорта: суд пошел на уступки свидетелям

Федеральный суд США предоставил иммунитет от преследования пятерым свидетелям по делу против экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в обмен на показания.

По данными Reuters, такое решение вынес судья Томас Эллис на слушании по Восточному округу штата Вирджиния. Имена свидетелей будут известны позже.

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера должен предоставить список из 30 свидетелей в деле Манафорта.

Адвокаты экс-главы предвыборного штаба Трампа попросили отсрочить разбирательство на несколько месяцев по обвинениям в банковских и налоговых преступлениях, потому что им нужно время для сбора информации. Заседание перенесено на 31 июля.

Пол Манафорт АР

Напомним, в октябре 2017 года Роберт Мюллер выдвинул обвинения Манафорту в отношении отмывания денег и отсутствия регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства.

Манафорту инкриминировали отмывание денег, неуплату налогов за работу по лоббированию, в частности, интересов "Партии регионов" экс-президента Украины Виктора Януковича. 30 октября он сдался Федеральному бюро расследований.

Потом Мюллер выдвинул новые обвинения в рамках расследования возможного вмешательства России в американские выборы. 15 июня суд изменил меру пресечения Манафорту с домашнего ареста на содержание под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мюллер рассказал о списке из 500 доказательств в деле против Манафорта, в котором есть записки экс-президента Украины Виктора Януковича.