МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

"Действовать будем жестко": США пригрозили России

3.1тЧитать новость на украинском

Если Россия снова попытается вмешаться в выборы в США, американская сторона будет вынуждена принять "драконовские меры".

Об этом заявил сенатор Джон Нили Кеннеди в интервью "Коммерсанту", отметив, что Кремль может попытаться повлиять на результаты выборов в Конгрес в ноябре 2018 года.

"Мы предупредили наших собеседников: если Россия продолжит вмешиваться во внутренние дела США и сделает это на ноябрьских выборах, наша реакция будет мгновенной и очень жесткой", — подчеркнул Кеннеди.

Новости
В США признали неэффективность санкций против России

При этом Сенатор не уточнил, что он подразумевает под "драконовскими мерами".

"Нам бы хотелось наладить отношения с Россией. Мне лично бы этого хотелось. Но, для того чтобы отношения улучшились, российские власти должны изменить свое поведение", — добавил Кеннеди.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил вмешательство России в выборы 2016 года.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на Обозревателе.

Темы
Холодная война между Западом и РоссиейВыборы в СШАСанкции против России
Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
6
Смешно
5
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Koval Oleg
Koval Oleg
это не тот ли Джон Кеннеди, которого в 63-м якобы пристрелил на техасчине Ли Харви Освальд (которого, в свою очередь, пристрелил прямо в полицейском участке Джек Руби, которого, в свою очередь, не успели посадить на электрический стул, потому что он внезапно скончался от рака)?..
Ответить
1
1

Наши блоги