"Действовать будем жестко": США пригрозили России

Если Россия снова попытается вмешаться в выборы в США, американская сторона будет вынуждена принять "драконовские меры".

Об этом заявил сенатор Джон Нили Кеннеди в интервью "Коммерсанту", отметив, что Кремль может попытаться повлиять на результаты выборов в Конгрес в ноябре 2018 года.

"Мы предупредили наших собеседников: если Россия продолжит вмешиваться во внутренние дела США и сделает это на ноябрьских выборах, наша реакция будет мгновенной и очень жесткой", — подчеркнул Кеннеди.

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При этом Сенатор не уточнил, что он подразумевает под "драконовскими мерами".

"Нам бы хотелось наладить отношения с Россией. Мне лично бы этого хотелось. Но, для того чтобы отношения улучшились, российские власти должны изменить свое поведение", — добавил Кеннеди.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил вмешательство России в выборы 2016 года.