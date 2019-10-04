Главная Новости
4 октября • обновлено в 22:11
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Даже если разбомбить Россию, нас много": экоактивистка из США призвала есть детей

3.1т Читать материал на украинском

На встрече с самой молодой конгресс-вумен США Александрией Окасио-Кортес юная активистка призвала есть детей, чтобы решить проблему с перенаселением планеты.

Соответствующие кадры показали американские телеканалы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Представительница Демократической партии рассказывала присутствующим об экологии и в этот момент свою реплику решила вставить девушка в футболке с надписью "Спаси планету — ешь детей".

Новости
''Мы все умрем!'': эколог посоветовала почитать доклад ''Римского клуба''

Экоактивистка из США призвала есть детей

Экоактивистка из США призвала есть детей

Скриншот из видео

"Даже если разбомбить Россию, всё равно будет слишком много людей, слишком сильное загрязнение. Мы должны избавиться от детей. Просто перестать рожать недостаточно — нам нужно есть детей. Они это проблема", – высказалась экоактивистка.

Девушку поспешно вывели из зала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экоактивистка из Швеции Грета Тунберг разнесла мировых лидеров на саммите ООН, обвинив их в уничтожении природы.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
США
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
16
10
Смешно
3
Интересно
7
Печально
20
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Данилов Андрей
Данилов Андрей
Та не. Она просто любительница минета. Регулярно поедает чьих то детей. Нравится ей это дело
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Да она с Украины!
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Loskutov Виталий, Зелински?!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
в гейропе все так делают.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel