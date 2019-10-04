"Даже если разбомбить Россию, нас много": экоактивистка из США призвала есть детей

На встрече с самой молодой конгресс-вумен США Александрией Окасио-Кортес юная активистка призвала есть детей, чтобы решить проблему с перенаселением планеты.

Соответствующие кадры показали американские телеканалы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Представительница Демократической партии рассказывала присутствующим об экологии и в этот момент свою реплику решила вставить девушка в футболке с надписью "Спаси планету — ешь детей".

Экоактивистка из США призвала есть детей Скриншот из видео

"Даже если разбомбить Россию, всё равно будет слишком много людей, слишком сильное загрязнение. Мы должны избавиться от детей. Просто перестать рожать недостаточно — нам нужно есть детей. Они – это проблема", – высказалась экоактивистка.

Девушку поспешно вывели из зала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экоактивистка из Швеции Грета Тунберг разнесла мировых лидеров на саммите ООН, обвинив их в уничтожении природы.

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