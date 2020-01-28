"Дальше будет только хуже": вице-спикером ПАСЕ избрали главу российской делегации

Вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали заместителя председателя нелегитимной Госдумы России, главу делегации страны-агрессора Петра Толстого.

За кандидатуру Толстого проголосовали 132 парламентария, против - 117. Об этом сообщил нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Опять таки, именно такой исход я и предполагал. Но это мучительное вскарабкивание Толстого в президиум Ассамблеи - совсем не то, на что рассчитывали россияне", – написал Гончаренко.

Петр Толстой today.ua

На назначение Толстого также отреагировал народный депутат VIII созыва, экс-член делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза. По его словам, работа украинской делегации не увенчалась позитивным результатом и обречена на провал, если президент и депутаты монобольшинства не изменят подход.

"Тут видосиком проблему не решить. И "бешеный принтер" тут не сработает. Нужна системная работа в публичной и не публичной плоскости, личные отношения и знания. Можно все это проигнорировать, как делают сейчас. Но дальше будет только хуже. PS: а ПАСЕ все больше уничтожает свой авторитет, меркантильно назначая антисемита вице-президентом Ассамблеи. Тьфу!" – считает Береза.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинская журналистка разозлила вице-спикера нелегитимной Госдумы России, главу делегации страны-агрессора в ПАСЕ Петра Толстого вопросом об оккупации Крыма.

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