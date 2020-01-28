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28 января • обновлено в 23:08
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"Дальше будет только хуже": вице-спикером ПАСЕ избрали главу российской делегации

2.5т
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Вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали заместителя председателя нелегитимной Госдумы России, главу делегации страны-агрессора Петра Толстого.

За кандидатуру Толстого проголосовали 132 парламентария, против - 117. Об этом сообщил нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Опять таки, именно такой исход я и предполагал. Но это мучительное вскарабкивание Толстого в президиум Ассамблеи - совсем не то, на что рассчитывали россияне", – написал Гончаренко.

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Петр Толстой

Петр Толстой

today.ua

На назначение Толстого также отреагировал народный депутат VIII созыва, экс-член делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза. По его словам, работа украинской делегации не увенчалась позитивным результатом и обречена на провал, если президент и депутаты монобольшинства не изменят подход.

"Тут видосиком проблему не решить. И "бешеный принтер" тут не сработает. Нужна системная работа в публичной и не публичной плоскости, личные отношения и знания. Можно все это проигнорировать, как делают сейчас. Но дальше будет только хуже. PS: а ПАСЕ все больше уничтожает свой авторитет, меркантильно назначая антисемита вице-президентом Ассамблеи. Тьфу!" – считает Береза.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинская журналистка разозлила вице-спикера нелегитимной Госдумы России, главу делегации страны-агрессора в ПАСЕ Петра Толстого вопросом об оккупации Крыма.

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Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Борислав Береза Алексей Гончаренко
Тег
ПАСЕ
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Эй, каструлки в ВШИиванках! Это с какого перепугу ГосДума нелигитимна? Потому, шо вы её не выбирали? - так рылом не вышли...
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Ш. Олег
Ш. Олег
Гончаренко напоминает мне старого адвоката из еврейского анекдота: "- И шо, вы выиграли дело? - Нет, выиграл Рабинович, но настроение я ему-таки испортил!" :)
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Федоров Федор
Федоров Федор
Вот это удар по пухлым губешкам Гончаренко. Как в свое время в Крыму. А как он несколько дней назад скакал, отмечая какую то перемогу со вставанием 30 депутатов в ПАСЕ.И по закону жанра зрада не заставила себя ждать)
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