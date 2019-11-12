"Даешь Сибирскую народную республику!" В Германии забили тревогу из-за России

Международная правозащитная организация "Общество защиты притесняемых народов" забила тревогу из-за ликвидации в России "Центра содействия коренным малочисленным народам Севера".

С соответствующим заявлением в Геттингене выступил директор организации Ульрих Делиус, передает "DW". По его словам, климатические изменения повлекли за собой активное использование ресурсного потенциала Сибири, что ставит под угрозу существование 41 коренного народа в этом регионе.

Владимир Путин и Сергей Шойгу в Сибири "Курск ТВ"

"Коренные народы России страдают от последствий изменений климата и практически не имеют права голоса. Теперь же власти осознанно закрывают поддерживающие их организации, и это угрожает их выживанию. Защитников коренных народов лишают права голоса, чтобы облегчить хищническую эксплуатацию их ресурсов", – подчеркнул он.

В сети с иронией восприняли такие заявления. Блогер Vitauskas отметил в своем Telegram, что Россия сама открыла ящик Пандоры, отобрав у Украины Крым.

"В Германии заявили о реальном притеснении 41 коренного народа Сибири и эксплуатации их ресурсов. Даешь Сибирскую народную республику!" – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали сильное фото, на котором изображена жительница Сибири, сидящая у обломков дома и последних вещей, которые остались у нее после пожара.

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