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12 ноября • обновлено в 08:15
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"Даешь Сибирскую народную республику!" В Германии забили тревогу из-за России

5.6т
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Международная правозащитная организация "Общество защиты притесняемых народов" забила тревогу из-за ликвидации в России "Центра содействия коренным малочисленным народам Севера".

С соответствующим заявлением в Геттингене выступил директор организации Ульрих Делиус, передает "DW". По его словам, климатические изменения повлекли за собой активное использование ресурсного потенциала Сибири, что ставит под угрозу существование 41 коренного народа в этом регионе.

Владимир Путин и Сергей Шойгу в Сибири

Владимир Путин и Сергей Шойгу в Сибири

"Курск ТВ"

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"Коренные народы России страдают от последствий изменений климата и практически не имеют права голоса. Теперь же власти осознанно закрывают поддерживающие их организации, и это угрожает их выживанию. Защитников коренных народов лишают права голоса, чтобы облегчить хищническую эксплуатацию их ресурсов", – подчеркнул он.

В сети с иронией восприняли такие заявления. Блогер Vitauskas отметил в своем Telegram, что Россия сама открыла ящик Пандоры, отобрав у Украины Крым.

"В Германии заявили о реальном притеснении 41 коренного народа Сибири и эксплуатации их ресурсов. Даешь Сибирскую народную республику!" – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали сильное фото, на котором изображена жительница Сибири, сидящая у обломков дома и последних вещей, которые остались у нее после пожара.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
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Mega Death
Mega Death
Пусть лучше у себя следят за всякими арабами турками и xoxлами, которые им дёпы моют.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ой, забили они тревогу. Коренные народы их волнуют, ага. Ну что сказать. Ну поволнуйтесь. Выпейте вылерьянки. Смотрю, немецкая мечта наложить лапу на богатства Сибири никуда не пропала и через 80 лет. Народную республику они требуют? Заткнули бы свои фaшиcтcкие пасти! Если бы не советский солдат, 80 лет назад они бы уничтожили эти малые сибирские народы, стёрли бы их с лица земли за "генетическую неполноценность". Самим своим существованием современные немцы обязаны доброте Сталина и советского солдата, могли просто уничтожить этот народ и никто в мире слова бы не сказал после тех зверств, что творили немцы на советской земле. Мразь нaциcтcкая.
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Кристина Стефанова, ха-ха-ха, ТВАРЬ ТУПАЯ, сРалин в те времена СВОЙ народ уничтожал. Передовыми темпами. Или о ГУЛАГе на паРаше табу?
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