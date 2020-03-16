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16 марта • обновлено в 20:57
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За сутки 350 смертей: в Италии церкви завалили гробами. Появились жуткие кадры

9.5т
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В Италии общее число жертв пандемии коронавируса в понедельник, 16 марта, составило уже 2 158 человек.

Число смертельных исходов в стране за сутки выросло почти на 350, сообщил глава службы гражданской обороны Италии. Всего, по последним данным, заразились 27 980 жителей (чтобы посмотреть карту, поскролльте новость вниз).

Коронавирус в Бергамо

Коронавирус в Бергамо

Коллаж

Статистика на 16 марта

Статистика на 16 марта

worldometers.info

Тем временем leggo.it опубликовало жуткие кадры, снятые в одной из церквей в городе Бергамо. На видео запечатлено ряды гробов, которые стоят внутри храма.

"Мерилом того, что происходит в красной зоне, являются мертвые, числом которых уже нельзя управлять. Просто подумайте о восьми ежедневных страницах некрологов в Бергамо, непрерывном цикле кремаций", – сказано в тексте.

Карта распространения COVID-2019 в мире:

Как писал OBOZREVATEL, 16 марта из-за коронавируса Европейский союз ввел временные ограничения на большинство поездок в свои страны на 30 дней.

Коронавирусом COVID-2019 в мире (на 16 марта) заразились уже 174 780 человек, из них 6 686 – скончались. Вылечились 77 867 человек. Инфекция распространилась на 162 страны и территории.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Италия Бергамо
Теги
смерть болезнь видео
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Комментарии
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Руку Путина уже нашли???
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А наши рули принимают самолеты из Милана и кричат что все безопасно
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Артеллерист Моня, Так специально и принимают безконтрольно, чтобы поголовье населения в Украине оптимизировать.
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Журба Валентина
Журба Валентина
страшно...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Журба Валентина, в твоей Виннице тоже так будет...
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