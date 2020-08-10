COVID-19 заразились более 20 млн по всему миру: статистика на 10 августа. Постоянно обновляется

COVID-19 заразились более 20 млн по всему миру. Коллаж

По состоянию на понедельник, 10 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 20 млн человек. За минувшие сутки было выявлено почти 220 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 62 тыс., в США – 47 тыс., а также в Бразилии – 22 тыс. В Украине опасная болезнь диагностирована у 80 949 человек, скончались в период пандемии – 1 897.

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Коронавирусом заразились более 20 млн человек в мире (worldometers.info)

Антирейтинг стран по заболеваемости COVID-19 (worldometers.info)

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 80 949 человек. Умерли 1 887 пациентов, выздоровели – 43 972.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 5 млн), Бразилия (свыше 3 млн) и Индия (больше 2 млн).

Около 20% инфицированных переносят COVID-19 в тяжелой форме, около 10% случаев являются летальными.

Иммунитет к COVID-19 может быть и у тех людей, которые не болели коронавирусом.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Карта распространения коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Главное за 10 августа:

04:30 – Врач назвала доступное средство от пневмонии в Украине.

01:55 – Иммунитет к COVID-19 может быть и у тех людей, которые не болели коронавирусом.

00:18 – Количество случаев COVID-19 в Британии достигло 310 825.

00:00 – В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в столице РФ достигло 4585.