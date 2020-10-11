Коронавирус набирает обороты в мире и Украине: статистика на 11 октября. Обновляется

Коронавирус в Украине и мире по состоянию на 11 октября зафиксирован в 213 странах и территориях – выявлено уже более 37,4 миллиона случаев инфицирования. Из них более 383 тысяч – только за прошлый день, что вновь стало рекордом по суточному приросту.

В ВОЗ заявили, что количество новых заражений в мире, начиная с сентября, ежедневно увеличивается из-за резкого роста заболевших в Европе, что связано с увеличением тестирований. При этом уровень смертности от COVID-19 остается почти неизменным.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 256 266 человек. Умерли 4887 пациентов, выздоровели – 112 570 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,9 млн), Индия (свыше 7 млн) и Бразилия (более чем 5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.

От коронавирусной инфекции в мире умерли более 1 млн человек, но больше 28 млн смогли вылечиться. Так, активными больными остаются чуть более 8,2 млн человек на планете.

27 сентября – 305-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 215-й – с объявления его ВОЗ пандемией.

Главное за 11 октября: