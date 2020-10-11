Коронавирус набирает обороты в мире и Украине: статистика на 11 октября. Обновляется
Коронавирус в Украине и мире по состоянию на 11 октября зафиксирован в 213 странах и территориях – выявлено уже более 37,4 миллиона случаев инфицирования. Из них более 383 тысяч – только за прошлый день, что вновь стало рекордом по суточному приросту.
В ВОЗ заявили, что количество новых заражений в мире, начиная с сентября, ежедневно увеличивается из-за резкого роста заболевших в Европе, что связано с увеличением тестирований. При этом уровень смертности от COVID-19 остается почти неизменным.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 256 266 человек. Умерли 4887 пациентов, выздоровели – 112 570.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,9 млн), Индия (свыше 7 млн) и Бразилия (более чем 5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.
От коронавирусной инфекции в мире умерли более 1 млн человек, но больше 28 млн смогли вылечиться. Так, активными больными остаются чуть более 8,2 млн человек на планете.
27 сентября – 305-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 215-й – с объявления его ВОЗ пандемией.
Главное за 11 октября:
Президент США Дональд Трамп, который переболел коронавирусной инфекцией, больше не заразен, цитирует The Hill заявление его лечащего врача Шона Конли. По его словам, американский лидер подходит под критерии Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) для прекращения изоляции.
В оккупированном Крыму и Севастополе за истекшие сутки подтвердили 190 новых случаев COVID-19 и семь смертей от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в Facebook Крымская правозащитная группа.
Известный украинский врач Евгений Комаровский пояснил, от чего зависит тяжесть коронавирусной болезни. Он также заявил, что футбол является лучшим способом профилактики от COVID-19.
От коронавируса умер 66-летний врач-анестезиолог и реаниматолог Тернопольской центральной районной больницы Олег Петренко. По данным управления здравоохранения ОГА, это уже шестая смерть медика в области от COVID-19.
В мире третий день подряд фиксируются рекордные показатели заболеваемости коронавирусом – за сутки еще в 383 359 пациентов обнаружили COVID-19. Об этом свидетельствуют данные на сайте Всемирной организации здравоохранения. Наибольший прирост новых случаев заражения зарегистрирован в Индии – 73 272 и США – 54 232.