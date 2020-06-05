В ходе нового исследования ученые предположили, что коронавирус может повредить репродуктивную способность даже у мужчин, которые выздоравливают от инфекции.

Исследователи из Университета Тафтса и Медицинского колледжа Гонги в Китае смогли найти мало доказательств наличия вируса в яичках у мужчин, но они обнаружили повреждения, которые могут негативно отразится на их способности зачать детей, пишет Daily Mail.

COVID-19 может лишить мужчин способности зачинать детей - исследование Daily Mail

Наиболее тревожные изменения, которые они обнаружили у мужчин с COVID-19, касались семенных канальцев – небольших структур в яичках, которые производят и поддерживают сперму. Клетки имели "раздувающиеся" изменения, а это значит, что они будут растянуты и деформированы.

Ученые обеспокоены тем, что такие изменения могут привести к "возможному снижению или даже отсутствию выработки сперматозоидов у пациентов, которые выздоровели от COVID-19", – пишут авторы статьи для журнала European Eurology, которая еще не рецензирована для публикации.

Как известно, коронавирус в основном передается через капли слюны или слизи, которые попадают в воздух от кашля, чихания или даже при разговоре. Но сейчас ученые пытаются выяснить, может ли он передаваться половым путем.

До настоящего времени исследования не обнаружили вируса в сперме или влагалищной жидкости, но поскольку некоторые клетки в яичках имеют такие же рецепторы, как и те, которые позволяют вирусу атаковать клетки легких, мужчинам посоветовали пока не сдавать сперму.

Как писал OBOZREVATEL, европейские ученые обнаружили биологические маркеры, которые указывают на степень тяжести заболевания COVID-19.

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