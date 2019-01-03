CNN ''вернул'' Украине город в Крыму

Телеканал CNN исправил публикацию, в которой город Симферополь в аннексированном Крыму был назван "российским".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"После оперативного обращения Посольства Украины в США и призывов от украинской и иностранной аудиторий американский телеканал CNN исправил некорректное обозначение принадлежности украинского города Симферополь к Российской Федерации", – говорится в сообщении.

ТСН

В исправленном тексте, в частности, указано, что "эта публикация была обновлена, чтобы прояснить, что Симферополь - город на Крымском полуострове, регион, который обжалуется после того, как Россия аннексировала его у Украины в 2014 году".

В свою очередь посольство Украины в США выразило благодарность команде американского канала за своевременную реакцию и взаимодействие, "которая встала на пути очередным попыткам распространения дезинформации российскими официальными структурами".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Посольство Украины в Вашингтоне призвало телерадиокомпанию из США CNN тщательнее относится к своей работе и не подыгрывать России.