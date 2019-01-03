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CNN ''вернул'' Украине город в Крыму

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Телеканал CNN исправил публикацию, в которой город Симферополь в аннексированном Крыму был назван "российским".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"После оперативного обращения Посольства Украины в США и призывов от украинской и иностранной аудиторий американский телеканал CNN исправил некорректное обозначение принадлежности украинского города Симферополь к Российской Федерации", – говорится в сообщении.

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CNN ''вернул'' Украине город в Крыму

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В исправленном тексте, в частности, указано, что "эта публикация была обновлена, чтобы прояснить, что Симферополь - город на Крымском полуострове, регион, который обжалуется после того, как Россия аннексировала его у Украины в 2014 году".

В свою очередь посольство Украины в США выразило благодарность команде американского канала за своевременную реакцию и взаимодействие, "которая встала на пути очередным попыткам распространения дезинформации российскими официальными структурами".

CNN ''вернул'' Украине город в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Посольство Украины в Вашингтоне призвало телерадиокомпанию из США CNN тщательнее относится к своей работе и не подыгрывать России.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Семенов Александр
Семенов Александр
Фсё инцидент исчерпан!!! Чубаки опять пэрэмоглы !!! Москали опять выкусили!!! Симферополь теперь "цэукрайина" , В Симферополе правда не в курсах ,ну то такэ.
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Семенов Александр,ебать ты даун или пиши на русском или на украинском языке,а-то люди козлиного языка не понимают,кроме твоих земляков с Козлостана.
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Кастрюли, узбагойтесь! Ну хотите я верну вам Воронеж? Есть знакомый хакер, подпишет на гугл-картах.
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Ivanov Valeriy,как ты вернёшь Воронеж,царь тебе не разрешит,а где же будут падать хвалёные "сверхзвуковые ракеты" сделанные на рассеи.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Опять обоз всё перекручивает!!!!!!!
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Ранее фотография содержала подпись: «Симферополь, Россия». В связи с этим к телеканалу в Twitter обратилось украинское посольство в Вашингтоне. «Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и отбирать контент. Симферополь — украинский город на Крымском полуострове», — указывала дипмиссия в Twitter.Теперь снимок города подписан как «СИМФЕРОПОЛЬ, КРЫМ».
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