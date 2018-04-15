CNN показал снимки последствий ракетного удара по Сирии

CNN опубликовало спутниковые снимки, которые подтверждают, что ракеты США, Великобритании и Франции нанесли серьезный ущерб объектам в Сирии 14 апреля.

Спутниковые снимки были предоставлены CNN компаниями DigitalGlobe и Planet.com.

"Новые спутниковые снимки от DigitalGlobe показывают, что в Хомсе был нанесен значительный ущерб двум отдельным объектам", - пишет CNN, публикуя для сравнения фотографии от 13 и 14 апреля.

CNN

CNN

CNN

CNN

CNN

Кроме того, журналисты опубликовали фотографии, которые свидетельствуют о том, что здание научно-исследовательского центра на окраины Дамаска было разрушено до обломков.

CNN

CNN

Как сообщал "Обозреватель", 8 апреля силы президента Сирии Башара Асада, который поддерживается Россией, вновь применили химическое оружие против повстанцев в Думе в Восточной Гуте. Как минимум 150 человек погибли, отравившись токсичным газом.

В ответ на это США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля по киевскому времени нанесли удары в Сирии. Пентагон уже отчитался, что все ракеты попали в цель.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение США и союзников нанести авиаудары по Сирии.

Помимо этого, Франция обнародовала отчет о химатаке в Сирии.

В свою очередь Россия созвала заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности из-за удара США и союзников по Сирии.