CNN показал снимки последствий ракетного удара по Сирии

CNN опубликовало спутниковые снимки, которые подтверждают, что ракеты США, Великобритании и Франции нанесли серьезный ущерб объектам в Сирии 14 апреля.
Спутниковые снимки были предоставлены CNN компаниями DigitalGlobe и Planet.com.
"Новые спутниковые снимки от DigitalGlobe показывают, что в Хомсе был нанесен значительный ущерб двум отдельным объектам", - пишет CNN, публикуя для сравнения фотографии от 13 и 14 апреля.
CNN
CNN
CNN
CNN
CNN
Кроме того, журналисты опубликовали фотографии, которые свидетельствуют о том, что здание научно-исследовательского центра на окраины Дамаска было разрушено до обломков.
CNN
CNN
Как сообщал "Обозреватель", 8 апреля силы президента Сирии Башара Асада, который поддерживается Россией, вновь применили химическое оружие против повстанцев в Думе в Восточной Гуте. Как минимум 150 человек погибли, отравившись токсичным газом.
В ответ на это США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля по киевскому времени нанесли удары в Сирии. Пентагон уже отчитался, что все ракеты попали в цель.
Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение США и союзников нанести авиаудары по Сирии.
Помимо этого, Франция обнародовала отчет о химатаке в Сирии.
В свою очередь Россия созвала заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности из-за удара США и союзников по Сирии.
Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на Обозревателе.