"Чувак под давлением": в США жестко высмеяли Зеленского на встрече с Трампом

В США высмеяли президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

Ведущий программы The Daily Show обратил внимание на то, как Зеленский владеет английским языком, и поглумился над его речью. Также он высказался о реакции главы Украины на скандальный телефонный разговор с Трампом.

"Чувак выглядит, как будто он под сильным давлением. Нельзя такие вопросы задавать при Трампе, это как спрашивать заложника, как с ним обращаются, когда бандит спит рядом", - смеется ведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!