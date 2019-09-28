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29 сентября • обновлено в 02:12
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"Чувак под давлением": в США жестко высмеяли Зеленского на встрече с Трампом

16.3т Читать материал на украинском

В США высмеяли президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

Ведущий программы The Daily Show обратил внимание на то, как Зеленский владеет английским языком, и поглумился над его речью. Также он высказался о реакции главы Украины на скандальный телефонный разговор с Трампом.

"Чувак выглядит, как будто он под сильным давлением. Нельзя такие вопросы задавать при Трампе, это как спрашивать заложника, как с ним обращаются, когда бандит спит рядом", - смеется ведущий.

Новости
Зеленский "похоронит" Трампа? Скандал с импичментом в США получил резкий скачок

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
да...при Порохе такого не было...это продолжение "Квартала"...на самом высоком уровне..."недоразумение"...)))
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2
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Федоров Федор
Федоров Федор
Litvinenko Nik, да, при Порохе Порох давал пресс-конференцию за оградой Белого дома на столике, который с собой привез. Как у питухов свой отдельный стол.
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0
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
http://news.bigmir.net/world/1824233-V-SShA-komiki-zhestko-vysmejali-vstrechu-Poroshenko-i-Trampa
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1
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
А как МЕР КУИВА владеет!!! https://www.youtube.com/watch?v=1S8OFopgHRM
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3
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Масленко Валентин, -валик-мандуй наЙУХ...
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