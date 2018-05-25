Что-то знает? В России внезапно уволился главный по безопасности Крымского моста

Министр транспорта России Евгений Дитрих уволил руководителя вневедомственной охраны министерства Игоря Шерстникова, который отвечал за транспортную безопасность строящегося Керченского моста и подходов к нему в аннексированном Крыму.
При этом инициатива якобы исходила от самого сотрудника, передает РБК со ссылкой на копию приказа об увольнении.
Его обязанности до назначения нового руководителя будут выполнять заместители.
Публичных комментариев Шерстникова по этому поводу нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Российской академии наук признали, что Крымский мост через Керченский пролив строить было нельзя, так как это опасно с точки зрения строительных норм и правил.
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