Что-то знает? В России внезапно уволился главный по безопасности Крымского моста

Министр транспорта России Евгений Дитрих уволил руководителя вневедомственной охраны министерства Игоря Шерстникова, который отвечал за транспортную безопасность строящегося Керченского моста и подходов к нему в аннексированном Крыму.

При этом инициатива якобы исходила от самого сотрудника, передает РБК со ссылкой на копию приказа об увольнении.

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Его обязанности до назначения нового руководителя будут выполнять заместители.

Публичных комментариев Шерстникова по этому поводу нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Российской академии наук признали, что Крымский мост через Керченский пролив строить было нельзя, так как это опасно с точки зрения строительных норм и правил.