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''Что-то пошло не так'': Цимбалюк объяснил, как Лукашенко загнал Беларусь в ловушку России

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Беларусь стоит перед угрозой поглощения Россией из-за того, что в 1999 году ее президент Александр Лукашенко пошел на авантюристский шаг, надеясь возглавить еще и Россию.

Речь идет о подписании договора о создании союзного государства, отметил в своем видеоблоге на Youtube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

Кроме того, он выразил уверенность в том, что Лукашенко оказался в еще более затруднительном положении, чем беглый экс-президент Украины Виктор Янукович в 2013 году.

"Возможно, Лукашенко в более сложном положении, чем тогда Янукович. Ведь у него был выбор — он мог не предавать свою страну и не создавать условия, когда россияне могли безболезненно напасть на Украину в период безвластия (я говорю про оккупацию Крыма и начало движений на Донбассе). У "бацьки" ситуация более сложна, ведь он доит Российскую Федерацию уже не одно десятилетие", — подчеркивает Цимбалюк.

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко

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Журналист пояснил, что в 1999 году Лукашенко надеялся стать преемником "старого и дряхлеющего Бориса Ельцина" и возглавить не только маленькую 10-милионную Беларусь, но и гигантскую Российскую Федерацию.

"Но что-то пошло не так, и Ельцин назначил преемником Владимира Путина. Много прошло лет, и сейчас уже Путин диктует условия взаимной интеграции или все-таки поглощения младшего партнера", — резюмировал Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Персоны
Роман ЦимбалюкАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБорис Ельцин
Место
Беларусь
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