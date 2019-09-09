Главная Новости
10 сентября • обновлено в 06:26
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Что это?! Жуткое существо с клювом и клыками свалилось с неба

4.1т Читать материал на украинском

Супружескую пару из Великобритании напугало неизвестное существо с клыками и клювом.

Об этом сообщает HullLive. Инцидент случился в городе Кингстон-апон-Халл, существо люди обнаружили у себя во дворе.

По словам хозяйки дома, "змееподобное существо с клыками и клювом упало с неба".

Новости
Мужчина заснял в своем доме "пришельца": фото и видео странного существа

"Я проснулась днем после ночной смены в больнице и вышла во внутренний двор. Там и обнаружила странное существо. Было ощущение, что его наполовину съели. Когда я попыталась загнать его в банку, оно зашевелилось. Эти змеиные отметины между больших глаз по бокам головы, а также клыки и клюв сразу же заставили меня проснуться", – рассказала Венди Грей.

В то же время, журналисты предположили, что существо может быть гусеницей винного бражника или шелкопряда.

Жуткое существо с клювом и клыками свалилось с неба

Жуткое существо с клювом и клыками свалилось с неба

HullLive

Жуткое существо с клювом и клыками свалилось с неба

Жуткое существо с клювом и клыками свалилось с неба

HullLive

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее странное морское существо ошарашило сеть.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
14
Смешно
3
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
CARGO 100
CARGO 100
Скрипаль мутирует ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel