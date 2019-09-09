Что это?! Жуткое существо с клювом и клыками свалилось с неба

Супружескую пару из Великобритании напугало неизвестное существо с клыками и клювом.

Об этом сообщает HullLive. Инцидент случился в городе Кингстон-апон-Халл, существо люди обнаружили у себя во дворе.

По словам хозяйки дома, "змееподобное существо с клыками и клювом упало с неба".

"Я проснулась днем после ночной смены в больнице и вышла во внутренний двор. Там и обнаружила странное существо. Было ощущение, что его наполовину съели. Когда я попыталась загнать его в банку, оно зашевелилось. Эти змеиные отметины между больших глаз по бокам головы, а также клыки и клюв сразу же заставили меня проснуться", – рассказала Венди Грей.

В то же время, журналисты предположили, что существо может быть гусеницей винного бражника или шелкопряда.

Жуткое существо с клювом и клыками свалилось с неба HullLive

Жуткое существо с клювом и клыками свалилось с неба HullLive

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее странное морское существо ошарашило сеть.

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