Что это такое?! Мужчина заснял в своем доме "пришельца": фото и видео странного существа

Житель Индонезии запечатлел на видео странное существо, которое ползло у него по потолку.

Как сообщает Daily Mail, на кадрах, снятых мужчиной по имени Хари Тоа, видно, как животное средних размеров с двумя крыльями и четырьмя щупальцами разной длины взбирается наверх.

Автор ролика был крайне удивлен видом существа и назвал его "пришельцем". Он предположил, что оно искало безопасное место для ночлега, так как в ту ночь шел дождь.

Животное-"пришелец" Daily Mail

Тоа не смог определить вид животного, однако предположил, что скорее всего это мотылек, который относится к семейству Arctiinae и обладает схожими чертами с бабочкой-медведицей (Creatonotos gangis). Она напоминает гибрид моли и паука и обладает несколькими щупальцами, которые производят феромоны для привлечения партнеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее морская звезда с "упругими ягодицами" стала звездой соцсетей.

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