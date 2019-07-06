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Что это такое?! Мужчина заснял в своем доме "пришельца": фото и видео странного существа

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Житель Индонезии запечатлел на видео странное существо, которое ползло у него по потолку.

Как сообщает Daily Mail, на кадрах, снятых мужчиной по имени Хари Тоа, видно, как животное средних размеров с двумя крыльями и четырьмя щупальцами разной длины взбирается наверх.

Автор ролика был крайне удивлен видом существа и назвал его "пришельцем". Он предположил, что оно искало безопасное место для ночлега, так как в ту ночь шел дождь.

Животное-

Животное-"пришелец"

Daily Mail

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Тоа не смог определить вид животного, однако предположил, что скорее всего это мотылек, который относится к семейству Arctiinae и обладает схожими чертами с бабочкой-медведицей (Creatonotos gangis). Она напоминает гибрид моли и паука и обладает несколькими щупальцами, которые производят феромоны для привлечения партнеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее морская звезда с "упругими ягодицами" стала звездой соцсетей.

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Место
Индонезия
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