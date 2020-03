Безработица растет, Трамп остановит карантин: как в США борются с коронавирусом

США становятся новым лидером по числу зараженных коронавирусом. За последние сутки Вашингтон побил все рекорды, и общее количество заболевших приблизилось к отметке в 120 тысяч человек. Несмотря на негативную статистику в стране готовы к отмене карантина.

Власти уверены: худшее из зол для рядовых американцев не коронавирус, а проблемы в экономике. А ситуация в США с ней, как ни странно, не самая лучшая.

Как Штаты пытаются побороть COVID-19 и есть ли на прилавках местных магазинов туалетная бумага – OBOZREVATEL рассказал украинец Владислав Фарапанов, который сейчас живет в городе Дейтоне, штат Огайо.

Коронавирус добрался и до самой сильной страны мира. Только по последним данным, из-за болезни в стране погибло чуть более тысячи человек. Эпицентром недуга стал Нью-Йорк, где за последние две недели заболели более 33 тысяч человек и случаи заражения выявляются каждый день.

Как отметил Владислав Фарапонов, коронавирус влияет практически на все сферы жизни американцев. В Европу летать нельзя, многие местные жители уже лишились работы, а угроза заболеть вводит порою в депрессивное состояние. При этом рядовые американцы стараются поддерживать друг друга.

"У нас в Дейтоне ситуация в целом стабильная, паники я не увидел. Конечно, люди пожилого возраста и менее финансово защищенные переживают. Если у первых больше шансов заболеть, то вторые боятся безработицы. В США же всегда нужно платить по счетам. Но вы знаете, я вот общаюсь с друзьями-студентами из университета и все стараются подбадривать друг друга. Говорят, что ситуация изменится к лучшему и нужно потерпеть. У местных есть какое-то доверие к институциям, к органам власти и многие верят, что те делают все возможное", – поясняет Владислав.

При этом американцы не стали лишний раз рисковать и в первые дни карантина скупили все, что только возможно. Туалетную бумагу в том числе. "Вот фотографии из местного супермаркета. Продуктов хватает, но марлевых масок, салфеток, полотенец и туалетной бумаги нет. Все полностью скупили, и так крайние несколько дней", – дополняет киевлянин.

Людей на улицах заметно уменьшилось, но сказать, что пусто – нельзя. В США режим карантина введен президентом с 13 марта, но в отдельных городах ограничительные меры действовали и ранее (в Нью-Йорке, к примеру, с 7 марта). Закрыты абсолютно все школы, университеты, рестораны, бары и другие развлекательные заведения. Отменены матчи и соревнования практически по всем контактным видам спорта.

В Лас-Вегасе, например, с 18 марта закрыты казино и развлекательные учреждения. В Нью-Джерси и вовсе решили ввести комендантский час: с 20:00 до 05:00. В других штатах ситуация аналогичная, хотя местные власти вправе самостоятельно определять степень ограничений.

На улицах коммунальные службы стараются проводить дезинфекцию мест потенциального скопления людей. Это остановки, стоянки, детские площадки и пространства возле магазинов.

При этом многие американцы сейчас оценивают пандемию и через призму президентских выборов. В США они намечены на ноябрь 2020 года и отменены не будут.

"Я очень активно слежу за кампанией. В некоторых штатах уже переносят праймериз, но в целом могу сказать точно – если уж не будет чего-то экстраординарного, все пройдет в сроки. Дональд Трамп пытается управлять ситуацией и найти баланс. С одной стороны, нужно не допустить эпидемии, с другой – удержать экономику. У демократов иная ситуация, им нужно показать, что они лучше. Пока, конечно, более активен Берни Сандерс, Джозеф Байден не так заметен ", – подчеркнул Владислав Фарапонов.

На этом фоне президент Дональд Трамп уже сделал сенсационное заявление и анонсировал отмену карантина в ближайшее время. Речь о конкретном времени пока не идет. Вероятно, это будет в последние дни марта. "Наша страна не была создана для закрытия, – предупредил президент в понедельник. Мы собираемся открыть нашу страну для бизнеса, потому что наша страна должна быть открытой. Мы собираемся снова начать, и начать все очень скоро", – написал в своем Twitter Трамп.

Our people want to return to work. They will practice Social Distancing and all else, and Seniors will be watched over protectively & lovingly. We can do two things together. THE CURE CANNOT BE WORSE (by far) THAN THE PROBLEM! Congress MUST ACT NOW. We will come back strong!