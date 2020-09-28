Чей Нагорный Карабах и где он находится: карта

В воскресенье, 27 сентября, в Нагорном Карабахе, из-за которого Азербайджан и Армения спорят с перерывами уже более 100 лет, возобновились бои.

Нагорный Карабах располагается на Южном Кавказе. После распада Российской империи Южный Кавказ не поделили армяне, азербайджанцы и грузины. Сначала все хотели жить вместе и весной 1918 года даже создали общее государство – Закавказскую демократическую федеративную республику.

Но спустя всего месяц образовались три независимых государства: армянское, азербайджанское и грузинское. Все три непрерывно конфликтовали между собой из-за спорных территорий, и именно тогда началась первая карабахская война. Столкновения продолжались до советизации Азербайджана в 1920 году.

В 1921 году решением советских властей Нагорный Карабах стал автономной частью Азербайджанской ССР. В течение советского периода армяне и азербайджанцы уживались друг с другом относительно мирно, хотя не без проблем.

С 1960-х годов в Ереване начали все чаще намекать на необходимость присоединить Карабах, населенный преимущественно армянами, к Армении. Подобные инициативы резко пресекались центром, а в Армении и Карабахе копилось недовольство. В стадию вооруженного противостояния это недовольство переросло в 1987 году.

После распада СССР без согласия Азербайджанской Республики был проведен референдум, по результатам которого была провозглашена "республика Нагорный Карабах", однако в мире ни референдум, ни его результаты не признали.

Столкновения в Нагорном Карабахе продолжались до 1994 года, пока не было подписано соглашение о прекращении огня.

В 2016 году в регионе возобновились боевые действий, которые продолжались с 2 по 5 апреля. В результате около 33 человек погибли, а еще более 200 тысяч получили ранения. 5 апреля стороны достигли соглашения о прекращении огня.

Очередное обострение конфликта случилось 12 июля 2020 года, в результате погибли четверо и были ранены пятеро военнослужащих Вооруженных сил Армении.

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