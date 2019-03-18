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Чей Крым? В России сделали циничное заявление о решении Беларуси

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Москва не намерена настаивать на том, чтобы Минск официально признал "вхождение" Крыма в состав России.

Об этом заявил посол РФ в Беларуси Михаил Бабич, ответив таким образом на вопрос, намерена ли Москва требовать от Минска "признания", передает ТАСС.

"Совсем недавно высказался президент суверенного независимого государства (президент Беларуси Александр Лукашенко. – Ред.), сформулировал государственную позицию. И иных оснований комментировать у нас нет. И мы исходим из того, что сказал президент", — отметил он.

Также Бабич назвал провокацией сравнение "крымской весны" и углубления сотрудничества с Минском.

Посол РФ в Беларуси Михаил Бабич

Посол РФ в Беларуси Михаил Бабич

RT

"Мы наблюдаем в информационном пространстве попытку проведения подобного рода параллелей. Рассматриваем это как образец открытой, совершенно неприкрытой, циничной информационной провокации", — сказал он.

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По словам Бабича, Россия и Белоруссия всегда будут находить лучшие из возможных решений во благо народов, поэтому поссорить два государства не удастся.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным аннексию Крыма. "Что будет, если я заявлю, что Крым наш или Крым российский? Это ничего не изменит", - отметил глава белорусского государства.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Александр Лукашенко
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