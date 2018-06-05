"Был взрыв, потом пожар": появились подробности нового ЧП в ТЦ России

Сотрудники ТЦ "Порт" в Казани, в котором произошел пожар, заявили, что сначала был взрыв, после которого появилось много дыма.

Как стало известно из видео, опубликованного на YouTube местной жительницей, возле торгового центра сейчас находится порядка 10 автомобилей скорой помощи.

"Там реально что-то страшное происходит. Соседка там работает - говорит что-то кинули, был взрыв и после этого начался пожар. "Скорая" сейчас одна за одной подъезжает. Порядка десятка машин "скорых" и пожарных", - сообщила автор ролика.

Как сообщал OBOZREVATEL, весь персонал, находившийся в здании, эвакуировали.

Из-под кровли ТЦ идет сильный дым. Пожар тушат по второму уровню сложности из пяти существующих.